عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضباب وغيوم وصقيع.. لجان مرورية لتيسير حركة النقل والمواصلات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت ميادين مراكز ومدن محافظة الغربية صباح اليوم الاثنين استمرار موجه الصقيع والطقس السيىء وشيوع الشبورة والضباب المائي في سماء المحافظة الأمر الذي دفع المواطنين للارتداء الملابس الثقيلة وتسبب في إرباك حركة قائدي السيارات والدراجات الناريه بكوب الطرق الفرعية والرئيسية بسبب حجب وصعوبة الرؤية .

كما أسفر سوء الأحوال الجوية والطقس عن ارتباك حركة النقل والمواصلات بين الطرق الرئيسية "القاهرة _ الإسكندرية الزراعي" والطرق الفرعية بين مدن ومراكز المحافظة أهمها "طنطا _ المحلة " "زفتي _ سمنود " و"كفرالزيات _ قطور" و"السنطة _ زفتي " و"المحلة _ سمنود " وغيرها .

كما باشر  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار مراحل  أعمال رفع مياه الأمطار بمركزي طنطا وقطور حفاظا على صالح المواطنين خلال 24 ساعه الأخيرة .

كما تفقد المحافظ شوارع ( الجيش ، البنك ، طارق المسلامي ، داير الناحية ، المحطة ، محمد زهران ، المحكمة ، الفقي )، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد تردد مستمر للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كافة أرجاء المركز لكشط كافة التجمعات،

كما تفقد محافظ الغربية  قرية سبرباي، المنطقة اللوجيستية ومنطقة الإستاد للتأكد من شفط كافة مياة الأمطار.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن الوحدات المحلية مازالت تعمل على قدم وساق لرفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة مع استمرار رفع درجة الاستعاد القصوى بكافة الوحدات لحين انتهاء موجة الطقس وفترة أعياد الميلاد المجيد خلال الفترة المقبلة .

محافظ الغربية محافظة الغربية سيارات الشبورة السيارات المستشفى الفترة المقبلة قائدي السيارات الضباب المواطنين مستشفيات لبن مدين الرئيس الدكتور طارق رحمي

موضوعات متعلقة

الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات نصف العام الدراسي في الغربية

ترشيحاتنا

طاقة النواب: خطط مصر الجديدة لتوليد الكهرباء تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة

فيديوجراف| نهاية الأرض حدث كبير ينتظره العالم قادم من الفضاء

حفلات يناير|عمر خيرت بالأوبرا والرباعي في عُمان وويجز يشعل التجمع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور 15 دقيقة من بداية تعاملات اليوم

مزاد سيارات جديد لـ جمارك السويس ونويبع.. تفاصيل

"عودة لافتة شقة للإيجار".. شاهد ردود الفعل حول مبادرة الرئيس بتنفيذ وحدات سكنية لحديثي الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

موعد ومكان جنازة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

فيديو

وهم وكلام فارغ.. شاهد رد علي جمعة عن توقعات السنة الجديدة

فيديوجراف| لإسعاد جمهوره.. حمو بيكا يجسد شخصية بابا نويل

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ