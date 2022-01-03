ضباب وغيوم وصقيع.. لجان مرورية لتيسير حركة النقل والمواصلات بالغربية

شهدت ميادين مراكز ومدن محافظة الغربية صباح اليوم الاثنين استمرار موجه الصقيع والطقس السيىء وشيوع الشبورة والضباب المائي في سماء المحافظة الأمر الذي دفع المواطنين للارتداء الملابس الثقيلة وتسبب في إرباك حركة قائدي السيارات والدراجات الناريه بكوب الطرق الفرعية والرئيسية بسبب حجب وصعوبة الرؤية .

كما أسفر سوء الأحوال الجوية والطقس عن ارتباك حركة النقل والمواصلات بين الطرق الرئيسية "القاهرة _ الإسكندرية الزراعي" والطرق الفرعية بين مدن ومراكز المحافظة أهمها "طنطا _ المحلة " "زفتي _ سمنود " و"كفرالزيات _ قطور" و"السنطة _ زفتي " و"المحلة _ سمنود " وغيرها .

كما باشر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار مراحل أعمال رفع مياه الأمطار بمركزي طنطا وقطور حفاظا على صالح المواطنين خلال 24 ساعه الأخيرة .

كما تفقد المحافظ شوارع ( الجيش ، البنك ، طارق المسلامي ، داير الناحية ، المحطة ، محمد زهران ، المحكمة ، الفقي )، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد تردد مستمر للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كافة أرجاء المركز لكشط كافة التجمعات،

كما تفقد محافظ الغربية قرية سبرباي، المنطقة اللوجيستية ومنطقة الإستاد للتأكد من شفط كافة مياة الأمطار.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن الوحدات المحلية مازالت تعمل على قدم وساق لرفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة مع استمرار رفع درجة الاستعاد القصوى بكافة الوحدات لحين انتهاء موجة الطقس وفترة أعياد الميلاد المجيد خلال الفترة المقبلة .