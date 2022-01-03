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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انهيار جزئي.. لجنة أثرية هندسية تعاين منزل عثمان طبق الأثري برشيد

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

توجه  مبروك البدري مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء بالمجلس الأعلى للآثار، على رأس لجنة أثرية هندسية إلى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، عقب الإنهيار الجزئي لدروة السطح الخاصة بمنزل عثمان طبق الأثري.

وأوضح الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تكليف قطاع المشروعات بالتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ على مبنى المنزل والمنطقة المحيطة والبدء الفوري في الأعمال الهندسية والترميم. 


وقامت وحدة الحرف الأثرية بالمجلس بأعمال صلب المبنى وعمل حاجز أمني من الخشب والصدات المعدنية في الطريق بالتنسيق مع وحدة مرور رشيد، وذلك تمهيداً للبدء الفوري في أعمال الترميم والصيانة.

وأشار إلى أن المعاينة المبدئية تشير إلى أن سبب الانهيار قد يكون ناتج عن سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، علماً بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية للتدخل السريع حال تعرض أى أثر للضرر.
وتقوم اللجنة الاثرية الهندسية الآن بإعداد تقرير مفصل بالواقعة وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في اجتماعها القادم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.

وزارة السياحة والآثار لجنة أثرية هندسية عثمان طبق الأثري منزل عثمان طبق الأثري المجلس الاعلى للاثار

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