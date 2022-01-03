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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحوال جوية.. أول تعليق من وزير النقل على تأخر قطارات القاهرة/ الإسكندرية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ثابتة كما هى ولم يحدث أي تحرك للأسعار، مضيفا أن التذاكر لن تتحرك إلا بعد الانتهاء من تطوير كامل للسكة الحديد.

 

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المواطن سيتقبل زيادة سعر التذكرة عندما يجد خدمة أفضل.


وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن معدل التأخيرات على خط القاهرة/ الاسكندرية تراوحت من ساعة إلى ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.


وتابع وزير النقل، أن سقوط الأمطار تسبب في أضرار نتج عنها التأخيرات في خطوط السكة الحديد.

 

 

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