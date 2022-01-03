أحوال جوية.. أول تعليق من وزير النقل على تأخر قطارات القاهرة/ الإسكندرية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ثابتة كما هى ولم يحدث أي تحرك للأسعار، مضيفا أن التذاكر لن تتحرك إلا بعد الانتهاء من تطوير كامل للسكة الحديد.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المواطن سيتقبل زيادة سعر التذكرة عندما يجد خدمة أفضل.



وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن معدل التأخيرات على خط القاهرة/ الاسكندرية تراوحت من ساعة إلى ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.



وتابع وزير النقل، أن سقوط الأمطار تسبب في أضرار نتج عنها التأخيرات في خطوط السكة الحديد.