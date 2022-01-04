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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: الجامعة تدعم كافة الأنشطة الرياضية لتحقيق رؤية مصر 2030

صدى البلد

أقامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، يومًا رياضيًا بالملعب الرئيسي بالمدينة الرياضية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومنسق عام الأسرة بجامعة القاهرة واتحاد طلاب الجامعة وأعضاء الأسرة.

وشارك في اليوم الرياضي نحو 800 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث تضمن إقامة العديد من المنافسات الرياضية، منها ماراثون مشي، ومباراة كرة قدم، وماراثون جري، وكرة طائرة، وخماسي قدم، وسباحة، وكرة سلة، وتنس طاولة، وفي نهاية اليوم تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب الفائزين.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تهتم بدعم كافة الأنشطة الرياضية، وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة بها، انطلاقا من أهمية الرياضة فى حياة الطلاب وتطبيقها كأسلوب حياة، وذلك في إطار حرص الجامعة على خدمة طلاب الجامعة بشكل عام، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 2030، من خلال تكوين مجتمع طلابي قوى متطور، ودعم التوعية والتثقيف والتدريب، والعمل على غرس روح الانتماء للوطن.

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وأوضح الدكتور الخشت، أن الاهتمام بالنشاط الرياضي يهدف إلى الإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب بعيدًا عن الأفكار الهدامة والمتطرفة، من خلال إتاحة الظروف المواتية لاكتشاف المواهب الرياضية للطلاب وصقلها، وتنمية مهاراتهم بما يساعدهم في الحياة العملية والعلمية، واستغلال أوقات فراغهم وتوظيف طاقاتهم بشكل إيجابي نافع، وتدريبهم على العمل الهادف وتحمل المسؤولية وتنمية قيمة البذل والعطاء، بما يساهم في تعزيز روح العمل الجماعي، وغرس ثقافة الحوار واحترام الآخرين، وبالتالي بناء جيل رياضي جامعي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم

يُشار إلى أن أسرة طلاب "من أجل مصر" هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.
 

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