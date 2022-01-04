مدير الحماية المدنية: تغليظ العقوبة الحل للقضاء على عشوائية الأنشطة التجارية بالعتبة

نشب حريق في مكتب إداري بـ منطقة العتبة، عصر أمس الاثنين، وكاد يتسبب فى وقوع كارثة بسبب وجود عشرات المخازن والمحلات والورش غير المرخصة داخل العقار محل البلاغ، إلا أن العناية الإلهية أنقذت المنطقة من كارثة محققة.

تغليظ العقوبة

وطالب اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، بإصدار قانون أو تشريع بعقوبات مشددة عند تحويل الشقق السكنية إلى أنشطة تجارية أو تخزينية، وكذا تغليط العقوبات على المخالفين لاشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالأنشطة التجارية بجميع أنواعها، لأن العقوبة لا ترقى لحجم الأخطار الناجمة عنها.

فاتورة الإطفاء بالملايين

وأوضح عبد القادر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا يوجد في القانون رادع للمخالفين لاشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالأنشطة التجارية، والمخالفة تعد بسيطة للغاية وقد تتراوح من 500 إلى ألف جنيه، مناشدا الدولة تحميل تكلفة الإطفاء للمخالفين وغير الحاصلين على ترخيص، لأن تكلفة الإطفاء تصل إلى ملايين سنويا، والخسائر أيضا تقدر بالملايين، فضلا عن الأثر البيئي على السكان وهو الأخطر.

تحويل الرويعى لمنطقة أثرية

اقترح عبد القادر تحويل منطقة الرويعى التي تحتوى على الآلاف من المحلات والورش والمخازن إلى منطقة أثرية لجذب السياح، واستشهد في ذلك بشارع المعز بالله الفاطمى الذى تم تحويله قطعة أثرية بعد أن كان بؤرة للفوضى من الباعة، على أن يتم نقل هذه المنطقة الى أماكن أخرى بديلة.

وأخيرا، قال اللواء عبد القادر إن الحماية المدنية بالقاهرة يصعب عليها مراجعة جميع اشتراطات وسائل الإطفاء لوجود 49 حيا بها عشرات الآلاف من المحلات التجارية والورش والدكاكين وغيرها ولا توجد القوة البشرية لذلك، فيمكن أن نعالج هذا الأمر بإشراك المسئولين في الأحياء وجهاز المدينة مع قوات الحماية لتنفيذ ومطابقة التراخيص.

حريق العتبة

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، نجحت، أمس الاثنين، فى إنقاذ 15 شخصا من الموت إثر نشوب حريق التهم مكتبا إداريا داخل عقار في العتبة بالموسكي، حيث تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في الطابق الثاني من عقار "تجاري – سكني – إداري" بالعتبة.

وعلى الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان البلاغ.

ونجحت القوات فى استخراج 15 مواطنا من العقار دون إصابات بعد أن غطت الأدخنة سماء المنطقة بالكامل، والتي تسببت في إحداث حالة من الفزع لدى السكان وأصحاب المحلات.

كما تمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب، قبل أن تمتد النيران لباقي الشقق والمخازن والمكاتب الموجودة بالعقار، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.