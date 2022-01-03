إنقاذ 15 شخصا من الموت بعد التهام النيران لمكتب إداري في العتبة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فى إنقاذ 15 شخصا من الموت إثر نشوب حريق التهم مكتبا إداريا داخل عقار في العتبة بالموسكي.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في الطابق الثانى من عقار "تجاري – سكني – إداري" بالعتبة.

وعلى الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ.

ونجحت القوات فى استخراج 15 مواطنا من العقار دون إصابات بعد أن غطت الأدخنة سماء المنطقة بالكامل والتى تسببت في إحداث حالة من الفزع لدى السكان وأصحاب المحلات.

كما تمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب، قبل أن تمتد النيران لباقي الشقق والمخازن والمكاتب الموجودة بالعقار، وجار تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.

من ناحية اخرى ، تمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق فى القليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع للغزل والنسيج بشبرا الخيمة وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمصنع بشبرا الخيمة ، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء.

وتبين من المعاينة اندلاع حريق بمصنع للغزل والنسيج بشارع بشارع الشيخ كمال من شارع حسن عزوز مدينة السعادة بحي غرب شبرا الخيمة .

تم إخماد الحريق والتبريد وأسفر الحادث عن إصابة كل من " محمد . س “ و” ياسر ع " بحروق متفرقة بالجسد وتم نقلهم الى مستشفى ناصر لتلقى العلاج وتولت النيابة التحقيق.

وفى شبين القناطر ، أمرت نيابة شبين القناطر فى القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع حريق بمحل سوبر ماركت بقرية كفر طحا لمعرفة سبب نشوبها وحصر الخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة باندلاع حريق بسوبر ماركت.

على الفور انتقل على الفور قوات الحماية المدنية وسيارة إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخماد النيران ومنع امتدادها المباني المحيطة، دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن نشوب الحريق بسوبر ماركت ملك " خالد ف.ع"، ومقيم كفر طحا، وتسب النيران بسبب ماس كهربائي، وتسبب الحريق في تلف جميع محتوياته، دون خسائر بالأرواح، وتولت النيابة التحقيق.