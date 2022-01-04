إصابة 9 أشخاص في إنقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 9 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة بمركز البداري في أسيوط، وذلك نتيجة الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.



وانتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم "٦٤٢٥ ي ط أ" بالترعة قبلي كوبري القارب بحوالي ٥٠ متر بمركز البداري، نتيجة الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

وأسفر الحادث عن إصابة "حماده.ر.ع" 28 سنة، و"مديحه.م.ا" ٤٥ سنة، و"محمد .ك.ا" ١٥ سنة، و"كريمه.ث.ح" ٢٠ سنة، و"هاجر. ك.ا" ١٩ عامًا، و"محمد. هـ.ع" ٢١ سنة، و"نزيه.م.ع" ٤٣ سنة، و"مايكل.ن.م" ٧ سنوات، و"محمد.ا.ا" ٢٠ سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، وتحرير المحضر اللازم.