مصرع 5 أشخاص وفقدان 9 آخرين في انهيار أرضي جنوبي غرب الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء، عن وقوع انهيار أرضي في إقليم "جيتشو" جنوبي غرب البلاد، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل وفقدان 9 آخرين.



وذكرت السلطات أن الانهيار وقع بموقع بناء في مدينة "بيجي" في هذا الإقليم، وأن رجال الإنقاذ تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 8 أشخاص، نقل 3 منهم إلى مستشفى لتلقي العلاج حالتهم مستقرة، بينما تأكدت وفاة 5 أشخاص.



وأشارت السلطات الصينية إلى أن أكثر من 720 من أفراد أطقم إدارات فرق الطوارئ والإطفاء والأمن العام هرعوا إلى موقع الانهيار، وأن جهود الإنقاذ مازالت مستمرة لمحاولة البحث عن أي مفقودين.