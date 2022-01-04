تحرير 2630 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 92 سيارة ودراجة متهالكة

حرر رجال الإدارة العامة للمرور 2630 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المنطقه الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني؛ بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 92 سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 2723 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

وفى محافظة الجيزة، شنت مباحث الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عن ضبط 50 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم، وضبط 45 متهمًا من بينهم 44 تعاطٍ عثر بحوزتهم على 4 فرش حشيش و354 تذكرة من مخدر الهيروين و1290 قرصا مخدرا و231 جراما من مخدر الستروكس و2 كيلو جرام الشادو و3 كيلو جرامات بانجو و1 كيلو جرام بودر، كما تم ضبط 5 متهمين عثر بحوزتهم على 3 فرد محلى الصنع 12 مم و1 بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 مم و1 طبنجة عيار 9 ملم و 123 طلقة مختلفة الأعيرة.

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 534 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتحرير 1132 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

كانت الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرا للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ 50 جنيها من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وفى أسوان، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة بإشراف اللواء هشام سليم، مدير الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان في الشارع الأسواني، أسفرت عن ضبط متهم، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 540 حكما و142 حكم حبس جزئي و27 حكم حبس مستأنف و208 أحكام غرامات و163 حكم مخالفات.