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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تغليظ عقوبة الغش في الدواء يقضي على الفوضى

السجن والغرامة
السجن والغرامة

قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الادوية التي تباع على الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والإنترنت وغيرها ووجود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

وأكدت “عبد العظيم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أصحاب الضمائر الميتة يجب ان يتم معاقبتهم وبشدة فهذه الأدوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها، وخروج هذه القانون سيضع حدا لمثل هذه الجرائم.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيا وفى الأسواق.

 

ومن جانبه أكد  الدكتور أحمد  الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، أن هناك اتجاها لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الأنترنت.

 

وقال الخطيب خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب: هيئة الدواء المصرية قامت بضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الانترنت، وتم إبلاغ النيابة الغامة بشأنها.


وشدد على أهمية التشديد على التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الادوية دون روشتة طبية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة المضادات الحيوية نظرا لخطورتها على صحة المواطن في حال وصفها من غير المتخصصين.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمنعقد اليوم ،وذلك لمناقشة خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صرف الأدوية من الصيدليات بدون روشتة الطبيب.

 

وطالبت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بضرورة استصدار قرار وزاري لمنع تناول جرعات  المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد في الصيدليات، واقتصارها الحصول على هذا العلاج في المستشفيات.


وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى خطورة تناول المضادات الحيوية، قائلا: “نص البلد بتاخد أدوية في الوريد وبتحصل مشكلات كبيرة جدا”.

كان النائب عاطف مغاوري مقدم طلب الإحاطة قد أشار إلى خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال خلال اجتماع اللجنة: “إننا فى حاجة ماسة لضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات”.

وزارة الصحة التواصل الاجتماعي التفتيش الصيدلي المضادات الحيوية التجارة الإلكترونية هيئة الدواء المصرية

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