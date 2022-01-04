تسليم 3 أقمار صناعية تعليمية.. وكالة الفضاء المصرية تكشف التفاصيل

كشف الدكتو محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل تسليم 3 أقمار صناعية للتعليم.

وأضاف القوصي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن القمر الصناعي التعليمي هدف تحقق، ونشر تكنولوجيا الفضاء في الجامعات المصرية.

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن هدفنا نقل هذه التكنولوجيا داخل معامل الجامعة، لافتا إلى أن لدينا طلابا قادرين على التعامل مع التكنولوجية المتطورة وفي كافة المجالات.

فيما شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الثلاثاء، احتفالية تسليم 3 أقمار صناعية تعليمية، لمعامل كليات علوم جامعة حلوان، وهندسة جامعة عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بفرع شيراتون القاهرة، لتكون نواة لمعامل ابتكار الفضاء في (32) كلية هندسة وعلوم في مختلف جامعات مصر، وذلك بتمويل مُشترك من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية.