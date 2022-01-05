أول تعليق من جمال علام بعد الفوز برئاسة اتحاد الكرة المصري

قال جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي، أن منتخب مصر هو الشغل الشاغل للجبلاية خلال الفترة الحالية وطموحنا حصد البطولات.

وفازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات واستبعد صوت واحد لبطلانه.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن، الكاميرون هي البداية في مشوار اتحاد الكرة الحالي، ونسعى لكأس العالم.

وتابع: كارلوس كيروش يملك قدرات مميزة نراها في معظم المباريات، ويروق لنا طموحه وهذا يعطينا بعض الطمأنينهَ.

ووجه علام رسالة خاصة لأهل الصعيد، قائلاََ: أشكر كل ما فعلتوه معنا ولكم كل الحب منا طوال الوقت ولن ننسى فضلكم، وأندية الصعيد تحت رعايتنا.

وأشار علام إلى أن، رابطة الأندية لا تحتاج دعم ولكننا سنشاهد تميزها ونصفق لها، فهم يملكون قدرات عالية وهذا ما شاهدناه منذ الليلة الأولى.

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .

كانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد عقدت اجتماعها العادي في الحادية عشر والنصف ظهرًا برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد وحضور كيني جون ماري مندوبًا عن الاتحاد الدولي FIFA والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق وتقرير النشاط والميزانيات والقوائم المالية ، قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.