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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب الكومى يفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة

إيهاب الكومي يتوسط
إيهاب الكومي يتوسط محمد بركات وجمال علام

فاز الاعلامى إيهاب الكومى بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم فى الانتخابات النى أجريت بمقر الاتحاد بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.
وتواجد الاعلامى ايهاب الكومى بقائمة جمال علام التى حصلت على الأغلبية المطلقة خلال انتخابات اليوم لتفوز القائمة برئاسة اتحاد الكرة لتدير الكرة المصرية حتى أكتوبر ٢٠٢٤.

وفازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.
وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام  رئيسا وخالد الدرندلي  نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور  ، ومحمد أبو الوفا  ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد عقدت اجتماعها العادي في الحادية عشر والنصف ظهرًا برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد وحضور كيني جون ماري مندوبًا عن الاتحاد الدولي FIFA والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق وتقرير النشاط والميزانيات والقوائم المالية ، قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.

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