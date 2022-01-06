"في ناس تستحقها أكتر مني".. مواطن بسوهاج يتنازل عن بطاقته التموينية لعدم حاجته إليها.. فيديو

قال عبد الملاك جاد رئيس شعبة المخابز بمديرية تموين سوهاج، إنه رأي مبادرة وزير التموين عن مكافاة من يريد التنازل عن الدعم ويظهر في الأعلام فقلت له أنا لا أريد هذا مؤكدًا أنه تواصل مع الوزير منذ شهر ودعاه الوزير إلى الحضور من أجل الحصول على خطاب شكر.

وأضاف عبد الملاك جاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناه " تن " قائلا : "كتر خير الوزارة شوف كام واحد في مصر بياخد تموين لازم الدعم يروح للي يستحقه".

وأوضح رئيس شعبة المخابز بمديرية تموين سوهاج، أنه غير مستحق للدعم، لافتًا إلى أن البعض ينتقدوه على ما فعله بتنازله عن الدعم، معقبا: "دي حرية شخصية وأي شخص ممكن يعمل كده دي مبادرة اللي عايز يتنازل أهلا بيه واللي مش عايز أهلا بيه بردوا "وأشار إلى أنه تنازل عن التموين من أجل وصول الدعم إلى المستحق للتموين في مصر.