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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحثا عن إنجاز تاريخي.. الهلال يتحدى الفيصلي في كأس السوبر السعودي

الهلال ضد الفيصلي
الهلال ضد الفيصلي

يلتقي فريق الهلال مع نظيره الفيصلي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة والربع مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في كأس السوبر السعودي.

 

وحجز الهلال مقعده في كأس السوبر، بصفته بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تأهل الفيصلي كونه بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

ويسعى فريق الهلال بقيادة مديره الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، لتحقيق الفوز على الفيصلي في مباراة اليوم، وحصد اللقب الأول في 2022.

 

وفي حال حصد الهلال اللقب على حساب الفيصلي، سينفرد الزعيم بصدارة قائمة الأكثر تتويجا بكأس السوبر السعودي.

 

ويتساوى الهلال مع النصر في صدارة قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي بلقبين لكل فريق، بينما حقق كل من الفتح والشباب والأهلي اللقب مرة واحدة.

 

على الجانب الآخر يطمح فريق الفيصلي في تحقيق بطولة السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، واقتحام لوحة الشرف.

 

يذكر أن آخر مباراة جمعت الهلال والفيصلي كانت 31 ديسمبر الماضي، في مسابقة الدوري السعودي، وانتهت بفوز الزعيم 3-2.

 

شروط الحضور الجماهيري لمباراة الهلال والفيصلي:

 

وفقا لصحيفة “الرياضية" السعودية، جاءت أعلى قيمة في أسعار التذاكر، 1000 ريال للفئة G، فيما حدد سعر 35 ريالاً لـ12 فئة، و500 ريال لفئتي S1 وS2.

 

ويشترط على الحضور الجماهيري الالتزام بلبس الكمامة للمحصنين بلقاح كورونا حسب العمر المحدد لأخذ اللقاح (5 سنوات)، على أن تكون الحالة في تطبيق توكلنا «محصن» مكمل الجرعات غير مصاب وغير مخالط.

 

وسمحت اللجنة المنظمة لأفراد العائلة الواحدة، بالجلوس سوياً، ويجب تطبيق التباعد بينهم وبين البقية بمقعد خالٍ، وللأفراد ترك مقعد واحد بين كل شخص وآخر.

الهلال الفيصلي كأس السوبر السعودي جارديم النصر

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