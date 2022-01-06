إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مباراة البنك الأهلي الودية

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيلة لمباراة البنك الأهلي الودية التي تقام اليوم بملعب الدفاع الجوي، في إطار الإعداد لخوض مواجهات كأس الرابطة والبداية أمام الاتحاد السكندري في بداية المشوار يوم ١٢ يناير الجاري.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله مجدي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - حسين السيد

خط الوسط: محمود صابر - محمد حمدي - عماد ميهوب - إبراهيم حسن

خط الهجوم: ناصر منسي

وخاض بيراميدز بالأمس ودية أمام منتخب الكونغو وفاز بهدف دون مقابل سجله عمر جابر من ركلة جزاء.