استنفار أمني بمحيط كنائس الغردقة في البحر الأحمر خلال احتفالات أحد الشعانين

بدأت السلطات الأمنية في محافظة البحر الأحمر استعداداتها الأمنية لاحتفالات أحد الشعانين، حيث تم تكثيف الإجراءات الأمنية في محيط كنائس المحافظة.

وقد نشرت القوات المتحركة دورياتها في شوارع المدن الرئيسية، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية للكنائس، بينما تم تعزيز التواجد الأمني والمراقبة المستمرة للمناطق المحيطة بالكنائس.

يأتي هذا التدبير الأمني في إطار تأمين الاحتفالات المقامة بمناسبة أحد الشعانين، الذي يمثل دخول المسيح إلى أورشليم، ويحتفل به الأقباط قبيل عيد القيامة.

وشهدت الشوارع المجاورة للكنائس توافد الباعة الذين قدموا منتجاتهم المصنوعة بإتقان من سعف النخيل، والتي ترمز إلى قيم الحب والسلام.

تأتي هذه الإجراءات الأمنية في إطار الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وضمان سلامة المواطنين وزوار الكنائس خلال فترة الاحتفالات.