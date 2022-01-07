أول تعليق من بركات بعد حصوله على عضوية اتحاد الكرة

علق محمد بركات محلل الريمونتادا على تواجده بمنصب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد في القائمة التي يرأسها جمال علام.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه الشكر إلى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والحضور، الجميع كان سعيدا بعودة اتحاد الكرة إلى مجلس منتخب وليس لجنة مؤقتة".

أضاف: "بقدر الإمكان نريد تحقيق أفضل شئ لكل من وثق في قائمتنا، هناك بعض القرارات الخاصة بمصلحة الكرة المصرية قد تتعارض مع الأندية ولكن بقدر المستطاع نحاول تحقيق أفضل شئ بالنسبة لجميع الأطراف".

تابع: "أشكر قائمة الأستاذ محمد إبراهيم سالم، كان لديهم أفكارا ومحاولتهم لها كل التحية والاحترام والتقدير"

وختم حديثه قائلا: "الانتخابات مرحلة وانتهت، وأهم شئ بالنسبة لنا، منافسات كأس الأمم، يهمنا أن نظهر بمظهر قوي، خاصة أن الكل ينتظر منتخب مصر بقوة في كأس الأمم المقرر إقامته في الكاميرون"