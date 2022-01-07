خلال 24 ساعة .. الجوكر يحقق مليون مشاهدة بتراك "التالتة ممكن"

حقق مغني الراب المعروف باسم "الجوكر" أول مليون مشاهدة على موقع يوتيوب لأغنيته الجديدة "التالتة ممكن"، خلال أقل من 24 ساعة على طرحها.

يهاجم الجوكر في "التالتة ممكن" زميله في غناء الراب المعروف باسم "أبيوسف"، وذلك ردا على تراك للأخير ضمن موسم الدسات الذي بدأ منذ أيام ويتنافس فيه مغنيو الراب في طرح تراكات وأغاني تحمل أغاني ضد بعضهم البعض.

موسم الدسات

قبل أغنية الجوكر الجديدة، بدأت موجة الدسات مجددا بين مغنيي الراب والتراب في مصر، وعلى رأسهم مروان موسى وأبو الأنوار الذي تصدرت آخر "تراك" لهما قائمة التريند على يوتيوب مصر.

أصدر مروان موسى بداية يناير الجاري تراك "سخنت جامد"، الذي يحتل حاليا المرتبة الثامنة في قائمة تريند يوتيوب، وحقق أكثر من 600 مليون مشاهدة، ويحمل الكثير من الانتقادات للمغني أبو الأنوار.

وخلال يومين أصدر أبو الأنوار تراك "العباسية" الذي يحتل حاليا المرتبة الثالثة على يوتيوب، وحقق حوالي نصف مليون مشاهدة، وينتقد فيه أعمال مروان موسى خاصة أغنية "مكهرب".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد عدد من مغنيي الراب بعضهما وأعمالهما الأخيرة وعلى رأسهم عفروتو وأبيوسف.

"الدس" هي طريقة معروفة لدى محبي ومغنيي الراب، يصدر فيها كلا منهما أغنية أو "تراك" تحمل من الألفاظ والانتقادات العديد من الإهانات تجاه بعضهما، لكن في الوقت نفسه تبرز قدراتهما الفنية على ابتكار كلمات وإيقاع موسيقي بصورة سريعة للرد.