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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمرو حسن: الزيادة السكانية أزمة توارثتها الأجيال ويجب علينا حلها

صدى البلد

قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الزيادة السكانية أزمة توارثتها الأجيال منذ عشرات السنين، مقتبسا من حديث الرئيس السيسي :" الزيادة السكانية تحدي التحدي".


وأضاف "عمرو حسن" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي، ولذلك تسعى الدولة إلى حل تلك الأزمة من أجل أن يشعر المواطن بما يتم من إنجازات وتقدمات في الدولة.


وأوضح أن معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف النمو السكاني في الصين، متابعا: خلال 6 أشهر زاد النمو السكاني لدينا بـ 840 ألف فرد جديد.

وأردف:" نستهدف الوصول إلى رقم معين من حيث النمو وهو الـ 400ألف فرد جديد فقط كل عام، وذلك من أجل السيطرة على أزمة الزيادة السكانية.


وشدد على أهمية رفع الوعي الخاص بالزيادة السكانية وأهمية السيطرة على تلك المشكلة وتنظيم الأسرة، متابعا: يجب علينا أن ننشر ثقافة الأكتفاء بعدد معين من الأطفال.
 

القومي للسكان الزيادة السكانية الرئيس السيسي النمو السكاني اخبار التوك شو

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