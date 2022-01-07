قطاع طرق وإرهابيون.. رئيس كازاخستان يعطي الأمر بفتح النار دون سابق إنذار

قال رئيس كازاخستان ، قاسم جومارت توكاييف، إنه أعطى أمرًا شخصيًا لقوات الأمن والجيش بـ “فتح النار مباشرة ودون سابق إنذار” ضد المتظاهرين الذين وصفهم بـ “قطاع طرق وإرهابيين”.

وفي خطاب لا هوادة فيه، اليوم الجمعة، قال توكاييف إن القوة المميتة دون سابق إنذار ستستمر ضد المتظاهرين العنيفين، وألقى باللوم أيضًا على “ما يسمى بمنافذ الإعلام الحرة” للمساعدة في الاضطرابات المستمرة.

وقالت السلطات الكازاخية إن عشرات المحتجين قتلوا في الاشتباكات فضلا عن 18 شخصا من الشرطة وقوات الأمن، وقد ترتفع الأرقام.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الكازاخية، فقد تم اعتقال أكثر من 3000 شخص.

واندلعت الاحتجاجات الأسبوع الجاري بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود مصحوبًا بإحباطات طويلة الأمد بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

وزعم توكاييف أن “جميع المطالب التي تم تقديمها في شكل سلمي قد تم الاستماع إليها”، ولكن يبدو أن ذلك صرف النظر عن نسبة كبيرة من المتظاهرين المندسين لعمل افعال اجرامية، قائلاً إن “20.000 من اللصوص متورطون في الاضطرابات في ألماتي، وهي أكبر مدينة في كازاخستان وانشط مركز يشهد اضطرابات”.

واضاف “في الخارج هناك دعوات للجانبين لإجراء مفاوضات من أجل حل سلمي، يا لها من حماقة، ما نوع المفاوضات التي يمكنك إجراؤها مع مجرمين؟ كنا نتعامل مع قطاع طرق مسلحين ومجهزين بشكل جيد، محليين وأجانب، قطاع الطرق والإرهابيين، الذين ينبغي القضاء عليهم، سيحدث هذا في أقرب وقت”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصرت شخصيات حكومية في نور سلطان على أن قوات الأمن سيطرت على الوضع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مدينة ألماتي.

ومع ذلك، وردت أنباء عن إطلاق نار جديد في المدينة.

وشكر توكاييف “قوات حفظ السلام” التي أرسلتها روسيا ودول أخرى من منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) ، لكنه قال إنهم لم يشاركوا في أي قتال.

وعلى جانب اخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات حفظ السلام الروسية تحرس مطار ألماتي اليوم الجمعة ومواقع البنية التحتية الرئيسية الأخرى.

وقال التحالف الإقليمي إن القوة يبلغ قوامها نحو 2500 فرد.

عنف ونهب وشغب

ووصف شهود عيان في ألماتي يوم الخميس مشاهد الفوضى مع اقتحام المباني الحكومية أو إحراقها وعمليات نهب واسعة النطاق.

وقال العديد من المتظاهرين إن الاحتجاجات بدأت سلميا في وقت سابق من الأسبوع، لكنها تحولت إلى أعمال عنف بعد رد فعل عنيف من الحكومة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكازاخية، سلطانة أزيربك، لقناة الأخبار 24 الرسمية الخميس، إنه “تم تصفية عشرات المهاجمين”

كما وردت تقارير عن وجود حوالي 400 شخص في المستشفى.

وقال مسؤولون في مدينة ألماتي إن 748 ضابطا من الشرطة والحرس الوطني أصيبوا وقتل 18 زعموا أنه تم العثور على رأس أحدهم مقطوعًا.

ولم يتسن على الفور التحقق من هذه الأرقام، لكن لقطات فيديو أظهرت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والسلطات في عدد من المدن.

وقالت الصحفية المحلية، أرداك بوكيفا، التي أمضت يوم الخميس في التحدث إلى المتظاهرين في وسط ألماتي، إن المتظاهرين الذين اقتحموا المقر الرئاسي في المدينة قالوا لها إن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الهجوم.

وقالت بوكيفا إن العديد من المحتجين قالوا إنهم طُلب منهم الخروج في وقت سابق من الأسبوع نتيجة الإحباط المستمر منذ فترة طويلة من الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

ومع ذلك، تحول الوضع يوم الأربعاء إلى أعمال عنف ، حيث ادعى البعض أن المحرضين قد وصلوا عمدا لإثارة المتاعب ، وأشار آخرون إلى أن الشرطة كانت غائبة بشكل شبه كامل عن وسط المدينة.

وقالت إيرينا ميدنيكوفا، ناشطة المجتمع المدني في ألماتي، إنها شاهدت بركًا كبيرة من الدماء في العشب حول المقر الرئاسي صباح الخميس، وغيابًا لقوات الأمن أو الشرطة.

وانقطعت خدمات استقبال الإنترنت والهاتف المحمول في معظم أنحاء البلاد معظم يوم الخميس ، حيث كان التلفزيون الحكومي فقط متاحًا لمعظم الكازاخستانيين لتلقي أخبار حول الاحتجاجات. وانتشرت الشائعات شفهياً وكان من الصعب التحقق من صحة الادعاءات.

المظاهرات تجتاح مدن كازاخستان

في وقت لاحق يوم الخميس، أفادت وكالات الأنباء عن إطلاق نار جديد في ألماتي وعربات عسكرية تتحرك في المدينة.

وزعم التلفزيون الحكومي أن “عملية مكافحة الإرهاب” جارية.

ويستخدم الإرهابيون المدنيين، بمن فيهم النساء، كدروع بشرية.

وقالت خبر 24 لمشاهديها “إن قوات الشرطة تبذل قصارى جهدها لضمان أمن سكان المدينة”.

ومساء الخميس، زعمت السلطات أنها سيطرت على جميع المباني الحكومية في ألماتي.

وأفاد راديو أزاتيك ، الخدمة الكازاخستانية لراديو ليبرتي، بحدوث اضطرابات في مدن في جميع أنحاء البلاد.

وفي أكتوبي، اجتمع المتظاهرون للدفاع عن المطار ومحطة السكك الحديدية ، وأصروا على أنهم لا يريدون العنف وطالبوا بإجراء مفاوضات مع السلطات. في مدن أخرى ، كانت هناك سيارات محترقة ، وإغلاق للبنية التحتية العامة ، والذعر حيث لم يتمكن الناس من سحب الأموال من البنوك ووجدوا أن بطاقاتهم لم تنجح بعد إغلاق النظام المصرفي.

في بلدة تالديكورجان، أزال المتظاهرون يوم الأربعاء نصبًا تذكاريًا لنورسلطان نزارباييف ، الذي حكم البلاد منذ استقلالها في عام 1991 حتى عام 2019.

ولم يظهر الرئيس السابق، الذي يحمل لقب زعيم الأمة رسميًا ، علنًا منذ بدء الاحتجاجات ، وكانت هناك شائعات يوم الخميس أنه ربما فر هو وعائلته من البلاد.

الموقف الدولي

ونظرت الدول الغربية ، التي كانت بالفعل في حالة تأهب قصوى بشأن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، بقلق، مدركة أن هناك القليل مما يمكنها فعله للتأثير على الأحداث في كازاخستان.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: 'أي قوات يتم نشرها يجب أن يكون لها مهمة واضحة وتتصرف بشكل متناسب في أي استخدام للقوة للدفاع عن المصالح الأمنية المشروعة في كازاخستان'.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين ، إلى نظيره الكازاخستاني ، مختار تيلوبردي ، و 'دعا إلى حل سلمي يحترم الحقوق للأزمة' ، وفقًا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية.