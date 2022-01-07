ألوية العمالقة تمهل الحوثيين 6 ساعات للانسحاب من مديرية عين في شبوة

أعلنت قوات ألوية العمالقة في اليمن، منح ميليشيا الحوثي مهلة مدتها 6 ساعات للإنسحاب الفوري من مديرية عين في محافظة شبوة.

وأكدت ألوية العمالقة نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان في شبوة، وجاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير مديرية عين.

وتابعت قوات ألوية العمالقة "إذا لم تنسحب ميليشيات الحوثي سوف تبدأ حملة جوية و برية مركزة وبالتنسيق مع التحالف العربي لدكها وتدميرها في مديرية عين وطردها بالقوة، وقد أعذر من أنذر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن محافظ شبوة عوض العولقي استعادة السيطرة على مركز مديرية بيحان في محافظة شبوة، من جماعة الحوثي، بعد يوم من إطلاق "ألوية العمالقة" عملية عسكرية تهدف إلى استعادة المديرية.

وبدأت ألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، أمس الخميس، عملية متكاملة لتحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة، من ميليشيات الحوثيين.

وشنت ألوية العمالقة هجوما من 3 محاور لطرد الحوثيين الذين يحتلون مديرية بيجان منذ أشهر، واستعادت ألوية العمالقة السيطرة على مفرق حريب الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.

وقالت ألوية العمالقة في بيان مقتضب إنها سيطرت على بلدة "الحنو" المكتظة بالسكان في مديرية بيحان في المحافظة النفطية، من قبضة مليشيات الحوثي.

وتخوض قوات العمالقة معارك هي الأعنف مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على 3 محاور قتالية أطراف مركز مديرية بيحان، الهدف الرئيسي للعملية العسكرية باعتبارها أهم معقل لمليشيات الحوثي في شبوة.

وخلال الساعات الماضية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 12 عملية استهدفت ميليشيات الحوثي في مأرب.