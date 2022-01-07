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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يشن غارات على الحوثيين في شبوة

طيران التحالف - ارشيفي
طيران التحالف - ارشيفي

أفادت سكاي نيوز بمقتل وإصابة العشرات من الحوثيين في غارات للتحالف العربي ومواجهات مع ألوية العمالقة في مديرية بيحان بشبوة.

وكانت  قوات ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الجمعة، أعلنت سيطرتها على عدة بلدات سكنية على أطراف مديرية بيحان معقل مليشيات الحوثي في شبوة اليمنية.

وقالت ألوية العمالقة في بيان مقتضب بحسب "العين الإخبارية" إنها سيطرت على بلدة "الحنو" المكتظة بالسكان في مديرية بيحان في المحافظة النفطية، من قبضة مليشيات الحوثي.

وجاء تحرير بلدة "الحنو" في أعقاب توغل بري ناجح قادته ألوية العمالقة عبر وادي بيحان وتحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وتخوض قوات العمالقة معارك هي الأعنف مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على 3 محاور قتالية أطراف مركز مديرية بيحان، الهدف الرئيسي للعملية العسكرية باعتبارها أهم معقل لمليشيات الحوثي في شبوة.

وفي وقت سابق، الخميس، حررت ألوية العمالقة بلدتي "الصفحة"، و"الديمة"، وجبل "عتيق"، الاستراتيجي المطل على مفرق السعدي.

وفي 1 يناير الجاري أطلقت ألوية العمالقة الجنوبية عملية "إعصار الجنوب" لطرد مليشيات الحوثي من مديريات شبوة الغربية، حيث حررت مديرية عسيلان بالكامل وتتجه لتحرير مديريتي "عين" و"بيحان" على الحدود من محافظتي البيضاء ومأرب.

ونفذت ألوية العمالقة مؤخرا إعادة انتشار واسع إلى جبهات شبوة في خطوة أربكت حسابات تنظيم الإخوان الإرهابي ومليشيات الحوثي التي تسيطر على مديريتي "عين" و"بيحان" شمالي غرب المحافظة وضمن عملية عسكرية تهدف لدحر الحوثي وفك الحصار عن مأرب.

 

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السعودية اليمن التحالف العربي ميليشيات الحوثي

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