خسائر كبيرة لميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني بمحافظتي مأرب وشبوة

تكبدت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك مع قوات الجيش اليمني في محافظتي مأرب وشبوة.



وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية واصلت التقدم جنوبي محافظة مأرب، لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن ذلك بالتزامن مع قصف مدفعية الجيش مواقع وتحصينات الميليشيا جنوب مأرب وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح.



واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية تعزيزات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من الجبهات الجنوبية والغربية للمحافظة، أدت إلى تدمير آليات ومعدت عسكرية، منها منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت تستخدمها مليشيا الحوثي الإيرانية لقصف الأحياء السكنية.



وفي شبوة، استعادت قوات الجيش اليمني إثر معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي عدة مناطق أبرزها مناطق السليم، والعلم، والصفراء، ومعسكر اللواء 163 مشاة، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيا التي باتت أعداد منها محاصرة في عدة مواقع، وذلك بمشاركة مقاتلات التحالف بضربات جوية مركزة استهدفت دفاعات الميليشيا ومواقعها، وكبدتها خسائر كبيرة.