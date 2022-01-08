عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي برباعية في شباك سويندون

مانشستر سيتي وسويندون
مانشستر سيتي وسويندون

تأهل مانشستر سيتي للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بفوزه على سويندون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف.

افتتح البرتغالي برناندو سيلفا التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 17، أعقبه البرازيلي جابريال خيسوس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم “ السيتيزينز” بهدفين نظيفين.

وسجل الألماني إلكاي جوندوجان ثالث أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 59، قبل أن يسجل هارى مكيردى هدف سويندون تاون الوحيد فى الدقيقة 78.

واختتم كول بالمر مهرجان أهداف مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 82، مؤكدًا عبور فريقه للدور المقبل.

وأهدر خيسوس ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

مانشستر سيتي الاتحاد الانجليزي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر جوندوجان

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ يخسر 1-2 من بوروسيا مونشجلادباخ في الدوري الألماني

بانستيل لاعب غانا السابق: بلدي ستفوز بأمم أفريقيا.. وعمرو زكي الأفضل في جيل الفراعنة الذهبي ( حوار)

الجزيرة بطلًا للسوبر الإماراتي بعد الفوز على شباب الأهلي بركلات الترجيح

الأفضل في العالم.. ماذا قدم محمد صلاح وميسي وليفاندوفسكي في موسم 2020-2021؟

134 يومًا حبسًا.. الإفراج عن لاعب مانشستر سيتي بـ"إقامة جبرية بتهمة الاغتصاب"

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح بوجوده في قائمة أفضل لاعب في العالم

محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي.. موعد حفل جوائز The Best

عاجل.. محمد صلاح على رأس القائمة النهائية للتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم

ترشيحاتنا

مصادر: التضامن تشن عملية تطهير شاملة لمؤسسات الرعاية.. وتحيل المخالفات للنيابة

ابراهيم عيسى: تصريحات السيسي عن الجمهورية الجديدة محفزة وتعكس نضج الدولة

روبوتات ومسحة دورية ..سارة بدر تكشف الإستعدادات الأخيرة لمنتدى شباب العالم..فيديو

سارة بدر: منتدى شباب العالم يناقش الأمن الغذائي والطاقة وعالم ما بعد كورونا|فيديو

ابراهيم عيسى: إلغاء الطوارئ واستراتيجية حقوق الانسان مؤشرات صحية للجمهورية الجديدة

أشهر قضية عنصرية .. الحكم على قتلة أحمد أربيري بالسجن مدى الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

وفاة شقيق الحاج محمود العربي

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

بعد تفشي كورونا.. مصدر بـ المنتخب : لا سفر للمصابين إلى الكاميرون

بعد الإعارة لـ تركيا.. كهربا يظهر في لقاء تليفزيوني الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبا له النجدة فمات قهرًا.. لماذا اتهمت طبيبة وشقيقتها والدهما بالزنا بعد زواجه؟

حمدي غيث|في ليلة عيد الميلاد.. لماذا طلب ريتشارد قلب الأسد من صلاح الدين إيقاف الحرب؟

حميد الشاعري ينهار في جنازة والد صديقه هشام عباس

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ