مانشستر سيتي للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي برباعية في شباك سويندون

تأهل مانشستر سيتي للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بفوزه على سويندون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف.

افتتح البرتغالي برناندو سيلفا التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 17، أعقبه البرازيلي جابريال خيسوس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم “ السيتيزينز” بهدفين نظيفين.

وسجل الألماني إلكاي جوندوجان ثالث أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 59، قبل أن يسجل هارى مكيردى هدف سويندون تاون الوحيد فى الدقيقة 78.

واختتم كول بالمر مهرجان أهداف مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 82، مؤكدًا عبور فريقه للدور المقبل.

وأهدر خيسوس ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 62 من عمر المباراة.