إعفاء أبناء شهداء ومصابى الإرهاب من كافة المصروفات بالمدارس الحكومية بشمال سيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إلي أن بطاقات التكريم لأسر الشهداء والمصابين تقدم العديد من الخدمات.. ومن بينها :

إعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والأمنية من كافة المصروفات بالمدارس الحكومية بجميع أنواعها ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الرسمية والمتميزة للغات .

كذلك الاستثناء من شرط الكثافة عند الالتحاق أو التحويل للمدارس الرسمية والمتميزة للغات والمدارس الرسمية الدولية والمدارس الخاصة ( عربى – لغات ) والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية .

كما تقرر الإعفاء من كافة المصروفات الخاصة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات والمدارس الرسمية الدولية والمدارس الخاصة ( عربى – لغات ) والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية .

الى جانب الاعفاء من المصروفات الخاصة بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية بنسبة 50 % .

كما يتم استثناء الأرامل من قواعد الندب والنقل والحاقهم بأقرب مقر لمحال اقامتهم ، وادراج أرامل وآباء وأمهات وأبناء الشهداء والمصابين ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشيح للبعثات التعليمية والاعارات الخارجية .

الخدمات الصحية

وأكد علي أن البطاقات الى تقدم أيضا الخدمات الصحية لهم بالمجان، في المستشفيات العامكة بالمحافظات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى والقوات المسلحة والشرطة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة ، وحصول المستفيدين على الخدمات ( بطاقة الخدمات المتكاملة – الأطراف الصناعية السيارات المجهزة - تكافل وكرامة ) .



بالطائرات .. الى جانب توفير الاشتراكات والتجديد المجانى في مراكز الشباب والنوادى والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ،.

وكذا الدخول المجانى لقصور وبيوت ومكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة بجميع المحافظات ومنحهم تخفيضا بنسبة 50 % على كافة اصدارات النشر العام للهيئة االمصرية للكتاب ومنافذ بيع الهيئة العامة لدار الكتب والهيئة العامة لقصور الثقافة .

مع تخفيض بنسبة 10 % على الموسوعات والمجلات الصادرة ، ومنح الدخول المجانى لجميع المتاحف والمناطق الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار ، وتوفير الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها