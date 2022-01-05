وطن بلا إعاقة.. مبادرة لخدمة ودعم ذوي الهمم في شمال سيناء

ينفذ حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء مبادرة وطن بلا إعاقة؛ لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الهمم، انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم لدمجهم فى المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم ، ودعما لدور الحزب المجتمعي.

المبادرة الأولى

وقال المهندس هيثم رحمي أمين عام الحزب بشمال سيناء، إلى أن المبادرة تعد الأولى بمحافظة شمال سيناء على مستوى الجمهورية كنواة لتنطلق منها لتعميمها على باقي المحافظات.

وأضاف رحمي، أن المبادرة تستهدف كمرحلة أولى تركيب أطراف صناعية لذوى الهمم من الإعاقات الحركية ( طرف علوى- بتر من أسفل المرفق، وطرف سفلى بتر من أسفل مرفق الركبة) وذلك بالمجان؛ لرفع العبء المادي والمعنوي عنهم وعن أهاليهم بالمحافظة، حيث يتحمل الحزب كل التكاليف اللازمة لتركيب الأطراف .

كما تستهدف المبادرة الكشف المبدئي على حدة إبصار طلاب المرحلة الابتدائية بالمحافظة؛ لاكتشاف مشاكل الابصار لديهم مبكرا، ويتم استهداف طلاب الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، والبدء بالمدارس الحكومية والتجريبية بالعريش كمرحلة أولى؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالكشف واستكمال العلاج .