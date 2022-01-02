عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية الجورة تقدم برنامج للمساعدات الدراسية لأهالي شمال سيناء

منحة الجورة بسيناء
منحة الجورة بسيناء التعليم الجامعي

تقدم جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء،  برنامج المساعدات الدراسية (2021-2022 ) والذي يأتي في إطار رصيد الجمعية  لخدمة مجتمعها المحلي فى شمال سيناء .

وقال الدكتور خالد زايد مدير المشروعات ،إن البرنامج  يوفر  الدعم ل 59 طالب وطالبة من خريجى الثانوية العامة والازهرية للعام  2021-2022  للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية على مدار 4 سنوات دراسية .

ويهدف البرنامج ، الي تعزيز التنمية المستدامة فى شمال سيناء وتحسين الخدمات التعليمية للأسر الأكثر احتياجاً .

شروط التقدم

وأضاف أن شروط التقدم للحصول على المنحة تتضمن  :
• أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو الثانوية الأزهرية 2020-2021 من محافظة شمال سيناء.
• وأن يكون الطالب حاصل على الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية من شمال سيناء .
• وأن يكون الطالب حاصل على مجموع 68% على الأقل فى الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى  ( مع تقديم ما يثبت ذلك )،  وأن يكون الطالب مقيد بإحدى الجامعات الحكومية المصرية لهذا العام 2021-2022 .

ويقدم الطالب  ما يفيد القيد في  إحدى الكليات أو الجامعات الحكومية على أن تكون مدة الدراسة 4 سنوات علي الاقل، وأن لا يزيد سن الطالب المتقدم للمنحة عن 21 عاما.

ويستمر موعد تلقي الطلبات  حتي منتصف شهر يناير 2022م.
 

txt

في شمال سيناء.. إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا

برنامج المساعدات الدراسية جمعية الجورة

ترشيحاتنا

انفجار سيارة سائق فرنسي في رالي دكار.. عمل إجرامي محتمل والسعودية تحقق

الأرصاد تحذر: عدم استقرار فى الأحوال الجوية.. وسقوط أمطار في هذه المناطق

دار الإفتاء: الحشيش والبيرة حرام شرعا مهما تغيرت الأسماء

الدول تسارع في التخلص من الدولار الأمريكي.. تعرف على البديل

ننشر أعداد الطلاب المستفيدين من خدمات الرعاية التأمينية في مدارس مصر |تفاصيل

10 يناير.. مزاد سيارات وموتوسيكلات جديد خاص بالنيابات| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ