جمعية الجورة تقدم برنامج للمساعدات الدراسية لأهالي شمال سيناء

تقدم جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء، برنامج المساعدات الدراسية (2021-2022 ) والذي يأتي في إطار رصيد الجمعية لخدمة مجتمعها المحلي فى شمال سيناء .

وقال الدكتور خالد زايد مدير المشروعات ،إن البرنامج يوفر الدعم ل 59 طالب وطالبة من خريجى الثانوية العامة والازهرية للعام 2021-2022 للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية على مدار 4 سنوات دراسية .

ويهدف البرنامج ، الي تعزيز التنمية المستدامة فى شمال سيناء وتحسين الخدمات التعليمية للأسر الأكثر احتياجاً .

شروط التقدم

وأضاف أن شروط التقدم للحصول على المنحة تتضمن :

• أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو الثانوية الأزهرية 2020-2021 من محافظة شمال سيناء.

• وأن يكون الطالب حاصل على الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية من شمال سيناء .

• وأن يكون الطالب حاصل على مجموع 68% على الأقل فى الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى ( مع تقديم ما يثبت ذلك )، وأن يكون الطالب مقيد بإحدى الجامعات الحكومية المصرية لهذا العام 2021-2022 .

ويقدم الطالب ما يفيد القيد في إحدى الكليات أو الجامعات الحكومية على أن تكون مدة الدراسة 4 سنوات علي الاقل، وأن لا يزيد سن الطالب المتقدم للمنحة عن 21 عاما.

ويستمر موعد تلقي الطلبات حتي منتصف شهر يناير 2022م.

