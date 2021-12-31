في شمال سيناء.. إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا

تنفذ محافظة شمال سيناء، منظومة متكاملة لمحطات التحلية علي مياه البحر والآبار، لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

وقال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة: إنه يجري العمل في إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط وافريقيا بطاقة إنتاجية تصل الي 300 الف م٣ يوم علي 3 مراحل الاولي 100 الف متر مكعب ،والتي يستغرق إنشاؤها عامين بينما يستغرق إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة عام واحد لإنتاج 200 الف م٣ يوم.حيث تم الانتهاء من 60 %من المرحلة الاولي للمحطة.

محطتي تحلية



واكد انه تم انشاء محطتي تحلية مياه البحر بالعريش ، وتبلغ كميات المياه المقرر إنتاجها من محطات التحلية بالعريش نحو25 الف م٣ يوم ، (منها 3 محطات تنتج كل منها 5000 م٣ يوم ومحطة تنتج 10 آلاف م٣يوم .





كما تم انشاء محطة لتحلية المياه بالشيخ زويد بتكلفة 164 مليون جنيه، كما تم تركيب محطة تحلية مياه البحر بالريسة بقيمة 10 مليون و962 ألف دولار، علاوه علي تركيب 4 محطات لتحلية مياه الابار بقري بغداد والقسيمة وصدر الحيطان والريد بمركزي الحسنة ونخل وسط سيناء ، و محطات بءر العبد 115 الف متر مكعب يوم لتغطية منطقة شرق التفريعه وبءرالعبد ورمانه،.

وقال اللواء شوشه ، بأن إنتاج هذه المحطات يضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق إلى العريش بواقع من 45 – 50 ألف مترا مكعبا ليصبح الإجمالي ما بين 70 و75 ألف مترا مكعبا من المياه العذبة للشرب يوميا.

وأوضح المحافظ ، أنه تم تطوير ورفع كفاءه خطوط المياه في مدينة العريش بعمل شبكة مياه جديدة بتكلفة بلغت 886 مليون جنيها وشملت تنفيذ شبكات بأطوال 661 ألف مترا ، بالإضافة إلى عمل حوالي 30 ألف وصلة منزلية للمشتركين.



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