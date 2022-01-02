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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء.. 65 % نسبة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

مركز التطعيم بلقاح
مركز التطعيم بلقاح كورونا بمستشفي العريش العام

قال  الدكتور الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شمال سيناء ، أن نسبة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغت  نحو 65 % ونستهدف الوصول بها الى 100 % في الجرعتين الأولى والثانية بكورونا  وصولا الى الجرعة التنشيطية.، واكد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة كورونا خلال العام الجديد 2022.

مواجهة كورونا

وجهت  إدارة الطب الوقائى والتثقيف والإعلام الصحي بالتركيز على مواجهة كورونا من خلال التطعيمات وتكثيف التوعية بكورونا فى العام الجديد 2022م، واستمرار التوعية بمخاطر متحور كورونا وحث المواطنين على تلقى التطعيم من خلال مراكز التطعيم المنتشرة على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى توافر جميع أنواع اللقاحات بالمحافظة، وهى: استرزينكا ، سينوفارم ، سينوفاك ، جونسون ، وفايزر لدى الفرق الثابتة والمتحركة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

ولفت الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي إلى ضرورة تكثيف التوعية من خلال طواقم التثقيف الصحي في مختلف المناطق وأماكن التجمعات والمنشآت الخدمية والتعليمية تحت شعار : " احم نفسك ومن حولك في العام الجديد ٢٠٢٢.

وأضاف ، أن سلسلة ندوات التوعية بكورونا مستمرة في المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة ، وذلك تحت عنوان : " أوميكرون خطر جديد يهدد العالم.

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نسبة التطعيم الجرعة الأولى لقاح كورونا

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