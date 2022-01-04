شمال سيناء.. الهلال الأحمر تدرب 2500 طالب على المهارات الحياتية ومشروعات للعائدين

واصلت جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء، تنفيذ برنامج الدعم النفسي لأطفال الحضانات ورياض الأطفال على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرتي التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم بشمال سيناء.

وقال الدكتور مصطفى المالح، رئيس جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن برنامج أنشطة الدعم النفسي يتضمن الآتي:

‏‎- تخفيف الألم النفسي والجسدي للأطفال.

-الحد من اآاثار النفسية والسلبية طويلة المدى.

- تحسين الخصائص الحيوية للأطفال على المدى القصير، وذلك من خلال ردود الأفعال البسيطة والمباشرة.

وأكد الدكتور مصطفى المالح، رئيس مجلس إدارة فرع جمعية الهلال الأحمر، أن جمعية الهلال الأحمر المصري بالغريش، نظمت أيضا معسكرات لتدريب التلاميذ حول المهارات الحياتية وكيفية التصرف فى مختلف المواقف اليومية التي تواجهه فى الحياة، وكذا كيفية التعامل مع الآخرين، والتي استهدفت تدريب 2500 تلميذ وتلميذة بالمدارس على مستوى المحافظة، بواقع 250 تلميذا وتلميذة بكل مدرسة، حيث تم تنفيذ المعسكرات العشرة بكل من: العريش وبئر العبد، بواقع 7 مدارس بالعريش و3 مدارس ببئر العبد.



الدفعة الأولي

وأضاف أن جهود جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية لمحافظة شمال سيناء، حيث تم الانتهاء من تسليم الدفعة الأولى الخاصة ببرنامج تحسين سبل المعيشة - المشاريع الاقتصادية الصغيرة (MEI)، حيث يستهدف البرنامج الأهالي الذين عادوا مرة أخرى لمكان إقامتهم بمدينة الشيخ زويد ورفح، من أجل توفير مصادر دخل لهم وتوفير مشروعات تعود بالفائدة عليهم وتوفر أيضاً خدمات للمناطق التي يقطنوها.

ونوه إلى أنه تم تسليم 50 مشروعا مختلفا بين “مشروعات رعي - مشروعات دواجن - مشروعات خياطة وتطريز - مشروعات بقالة- مشروعات في بعض الحرف اليدوية”.

