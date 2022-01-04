عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء.. الهلال الأحمر تدرب 2500 طالب على المهارات الحياتية ومشروعات للعائدين

برنامج الدعم النفسي
برنامج الدعم النفسي لأطفال سيناء

واصلت جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء، تنفيذ برنامج الدعم النفسي لأطفال الحضانات ورياض الأطفال على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرتي التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم بشمال سيناء.

وقال الدكتور مصطفى المالح، رئيس جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن برنامج  أنشطة الدعم النفسي يتضمن الآتي:

‏‎- تخفيف الألم النفسي والجسدي للأطفال.
-الحد من اآاثار النفسية والسلبية طويلة المدى.
- تحسين الخصائص الحيوية للأطفال على المدى القصير، وذلك من خلال ردود الأفعال البسيطة والمباشرة.

وأكد الدكتور مصطفى المالح، رئيس مجلس إدارة فرع جمعية الهلال الأحمر، أن جمعية الهلال الأحمر المصري بالغريش، نظمت أيضا معسكرات لتدريب التلاميذ حول المهارات الحياتية وكيفية التصرف فى مختلف المواقف اليومية التي تواجهه فى الحياة، وكذا كيفية التعامل مع الآخرين، والتي استهدفت تدريب 2500 تلميذ وتلميذة بالمدارس على مستوى المحافظة، بواقع 250 تلميذا وتلميذة بكل مدرسة، حيث تم تنفيذ المعسكرات العشرة  بكل من: العريش وبئر العبد، بواقع 7 مدارس بالعريش و3 مدارس ببئر العبد.


الدفعة الأولي

وأضاف أن جهود جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية لمحافظة شمال سيناء، حيث تم الانتهاء من تسليم الدفعة الأولى الخاصة ببرنامج تحسين سبل المعيشة - المشاريع الاقتصادية الصغيرة (MEI)، حيث يستهدف البرنامج الأهالي الذين عادوا مرة أخرى لمكان إقامتهم بمدينة الشيخ زويد ورفح، من أجل توفير مصادر دخل لهم وتوفير مشروعات تعود بالفائدة عليهم وتوفر أيضاً خدمات للمناطق التي يقطنوها.

ونوه إلى أنه تم تسليم 50 مشروعا مختلفا بين “مشروعات رعي - مشروعات دواجن - مشروعات خياطة وتطريز - مشروعات بقالة- مشروعات في بعض الحرف اليدوية”.
 

txt

جمعية الجورة تقدم برنامج للمساعدات الدراسية لأهالي شمال سيناء

برنامج الدعم النفسي أطفال الحضانات

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام

هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع ؟ .. دار الإفتاء تجيب

القوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

خطاب الكراهية وراء الحادث.. مرصد الأزهر يعلق على تخريب قبور المسلمين بـ "ايزرلون" الألمانية

فرنسا.. اكتشاف متحور جديد من كورونا لدى 12 شخصا

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

عقوبات للمخالفين.. كيروش يمنع مواقع السوشيال ميديا من معسكر المنتخب

مش هينتهي وخطورته هتزيد في الشتا.. تخبط بتصريحات كبار العلماء حول كورونا

مات مسموما.. وفاة أوسو كونان مهاجم الأهلي السابق

سكن لكل المصريين2.. رابط الاستعلام عن موقفك للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

ملك أفريقيا.. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 86 مركزا في التصنيف العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مشهد نادر.. نهر يتجمد فجأة ويختفي عن الأنظار |فيديو

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

فيديو

تعرف على عقوبة الغش في الامتحانات لطلاب الجامعات ..فيديو

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ