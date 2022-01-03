هطول أمطار غزيرة على مناطق من شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، الساعات الأولى من فجر يوم الإثنين هطول أمطار غزيرة، صاحبها هبوب رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة، كما انتشرت الغيوم والسحب في سيناء.

وأعطي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، توجيهات ،لمديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد القصوى علي نطاق المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول في حالة حدوثها ، وسرعة التعامل مع سيناريو الأزمات والعمل علي شفط مياه الأمطار في أماكن جامعاتها في الميادين والشوارع الرئيسية بالمدن .



وأكد علي المديريات بمراجعة جميع معدات الإغاثة والأزمات ، والتأكد من جاهزيتها للتدخل الفوري والسريع بالإضافة إلي التنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة للتعاون أثناء حدوث أي أزمة.

علي أن يتم انعقاد غرفة عمليات الأزمات والكوارث بمجالس المدن بشكل دائم خلال الأيام القادمة لمتابعة الأثار السلبية التي قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية المتوقعة .

