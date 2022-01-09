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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أنس أسامة: الفوز على الجزيرة خطوة لاستعادة مكانة سلة الزمالك

صدى البلد

أعرب أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بعودته للمشاركة مع الفريق في المباريات بداية من مواجهة الجزيرة مساء السبت، بعد غياب بسبب الإصابة.
وأشاد أسامة بأداء الفريق أمام الجزيرة والفوز بالمباراة الذي يعد خطوة للعودة للطريق الصحيح في دوري السوبر.
كما أشار لاعب سلة الزمالك إلى أن هناك الكثير أمام الفريق من أجل العودة إلى مكانته الطبيعية ، حيث يتطلب هذا الأمر جهدا  كبيرا من الجميع.
واختتم أنس أسامة تصريحاته: "الظروف التي مر بها الفريق كانت سببا أساسيا للأداء غير الجيد منذ بداية الموسم لكنني أطمئن جماهير الزمالك بأن الفريق قادر علي العودة بإصرار اللاعبين ودعم مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور".
كان سلة الزمالك قد حقق فوزا مهما على فريق الجزيرة 85-71 في الجولة الثامنة لدوري السوبر والتي أقيمت على صالة النادي.

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