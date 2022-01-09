الطيران المدنى الكويتي: الابلاغ عن حريق بإحدى غرف مبنى الركاب

ذكرت إدارة الطيران المدني الكويتي اليوم الأحد أن غرفة التحكم المركزية بمطار الكويت تلقت إشارة من نظام الابلاغ عن الحريق باشتباه حريق باحدى الغرف في مبنى الركاب T4.

وأضافت في بيان لها، أنه تم أخذ الإجراءات اللازمة وابلاغ قوة إطفاء المطار وتم التعامل مع البلاغ الذي كان عبارة عن دخان فقط يخرج من أحد أجهزة الشفاط دون وجود أي أضرار تذكر، وفق صحيفة القبس.

يعقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعه الاعتيادي الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في ظل مقاييس صحية مقلقة تؤكد الحاجة إلى تعجيل اعتماد مطالبات باحترازات وقائية جديدة لمواجهة انتشار متحور أوميكرون، وهي: سرعة مقياس انتقال العدوى وزيادة أرقام الإصابات خلال فترة وجيزة وارتفاع نسبة المصابين من المسحات اليومية على الرغم من انخفاض نسبتي إشغال الأسرة في العناية المركزة والمستشفيات والذي لا يمنع تكثيف الجهود على بؤر التفشي.

وبحسب صحيفة الأنباء االكويتية التى نقلت عن مصادر مطلعة، فإن مسار المؤشر الوبائي يعجل بتنفيذ هذه المطالبات حفاظا على المنظومة الصحية، والتي تتضمن ضرورة تكثيف فرق المتابعة الميدانية في المطاعم والمقاهي والمجمعات والمحلات التجارية وأماكن التجمعات بصفة عامة لمتابعة تنفيذ المواطنين والمقيمين القرارات وإلزامهم بالإجراءات الوقائية من لبس الكمام والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة.