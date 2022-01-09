الفيوم تحتفل بمجلس إدارة اتحاد التايكوندو الجديد

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمكتبه بديوان عام المحافظة مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتايڪوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، موجها للمجلس التهنئة على الفوز وثقة الجمعية العمومية للاتحاد.

حضر اللقاء العميد خالد محمود عبدالمنعم نائب رئيس الاتحاد والسادة أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المهندس مصطفى تعلب والكابتن إيهاب جابر والمهندس محمد عجيزه والمحاسب حازم قنديل والمحاسب مجدى طايل والرائد محمد احمد فولى، بالإضافة للدكتور محمد عماد نائب المحافظ وبعض السادة أعضاء مجلس النواب.

وأكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم خلال اللقاء على دعم مؤسسات المحافظة للإتحاد فى إقامة بطولات الجمهورية على أرض الفيوم مع تقديم كامل الدعم والتسهيلات المتاحة والتى تليق بسمعة المحافظة والاتحاد بما يساهم فى إفراز أبطال للمنتخب الوطنى ورفع إسم مصر فى المحافل الرياضية العالمية.

وتخللت زيارة مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتايڪـوندو بالفيوم حضور احتفال فرع شمال الصعيد للتايكوندو برئاسة الكابتن محمد هلال وتكريم نادى محافظة الفيوم برئاسة النائب عماد حموده ونادى شباب المحافظة برئاسة المستشار جمال صبحى ونادى قارون برئاسة المستشار محمود عبدالتواب وذلك بمناسبة فوز مجلس إدارة الإتحاد فى الانتخابات التى أُجريت للدورة الحالية 2021/2024.