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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يويفا يعلن نظاما جديدا لدوري أبطال أوروبا 2025.. زيادة الفرق وتغييرات مثيرة

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" النظام الجديد المعتمد لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2024-2025، حيث ستشهد هذه البطولات تغييرات جذرية تهدف إلى تحفيز المنافسة وزيادة الإثارة.

وتعتبر الخطوة الأبرز في هذا النظام الجديد هي زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقًا، وهو قرار يهدف إلى توسيع مجال المنافسة وتشجيع المزيد من الأندية على المشاركة في هذه البطولة الرائدة على الصعيد الأوروبي.

ويتضمن النظام الجديد توزيع الفرق المشاركة وفقًا لتصنيف الدوريات الأوروبية، حيث يحصل بطل الدوري والوصيف والفرق التي تحتل المراكز الثالثة والرابعة في التصنيف على فرصة المشاركة مباشرة، بينما يتم تحديد باقي الفرق من خلال مقاعد محددة ومواهب مستحقة.

ومن أبرز التغييرات أيضًا هو توزيع الفرق على 4 تصنيفات، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات مع منافسين مختلفين، بينما تتبقى المراكز من الثامنة وحتى الرابعة والعشرين للتصفيات للتأهل إلى المراحل المتقدمة.

هذه الخطوة تعكس التزام "يويفا" بتطوير بطولاتها وجعلها أكثر جاذبية ومتعة للجماهير والأندية على حد سواء، ومن المتوقع أن تثير هذه التغييرات حماسة العديد من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

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