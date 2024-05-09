وزير الصحة أمام البرلمان: الإمكانيات غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير

نقص الدواء في طريقه للحل..

أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار أن الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير الموضوعة وأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة .



وأضاف الوزيرأمام مجلس المواب أنه سيتم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية أو المستشفيات القائمة و التي بها مشاكل و سوء إدارة وأن الأسعار لن تزيد علي الاطلاق والمواطن لن يضار لانة سيتلقي الخدمة الافضل بذات الأسعار دون أي زيادة فيها مشيرا أن المريض بدلا من ذهابه للمستشفي ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب المطلوب سيذهب للمستشفيات في أي وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة ليلا ونهارا .

وفي ما يتعلق بنقص الدواء أكد عبدالغفار أن الفترة السابقة كانت هناك مشكلة بسبب الأزمة الدولارية والتي تكاد أن تكون غير موجودة الآن ولكن خطوط الانتاج في المصانع ما زالت لم تعود للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية الكافية والمطلوبة.



وأشار الوزير أن معظم الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخري يتم إنتاج 95% منها محليا واضاف الوزير أن تكلفة إنتاج العلاج قد زادت بشكل كبير جدا والمنتجين يتعرضون لخسائر كبيرة وقد تم عقد اجتماع بين الوزارة والغرف المختصة و هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وكافة الأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة لتلك المشكلة و الحفاظ علي صناعة الدواء .

وحول موقف المستشفيات الجاري العمل علي تنفيذها خاصة في سوهاج،

اكد دكتور انور اسماعيل مساعد الوزير أنة سيتم تسليم 20 مستشفي وتشغيلهم هذا العام علي مستوي الجمهورية منهم بمحافظة سوهاج مستشفي ساقلتة العام وجرجا العام ،

وسيتم تسليم مستشفي طما المركزي ابتدائيا نهاية ديسمبر 2024 والعمل علي سرعة تشغيلها، مؤكدا ان نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفي طما المركزي وصلت الان لنسبة 70% وأن الوزارة ملتزمة بتسليمها في الميعاد المقرر والمتفق علية في ديسمبر القادم،

واضاف مساعد الوزير أنة سيتم إنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة ابضا هذا العام منها مستشفي بسوهاج .