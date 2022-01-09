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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: كورونا أنشأت بيئة خصبة لازدهار الجرائم

صدى البلد

أكد ليناردو براديسو مسؤول برامج الموارد العالمية ، في مجال مكافحة الفساد وتمكين الشباب بالأمم المتحدة، أن جائحة كورونا غيرت وجه العالم بطرق عديدة، من خلال تعرض النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات لإرهاق لم تشهده منذ زمن بعيد، كما فقد الملايين حول العالم سبل عيشهم ويتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 5% .

 

وأضاف ليناردو براديسو، أن نصيب الفرد من الدخل انخفض في معظم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وذلك ينذر لإلقاء 90 مليون فرد حول العالم في براثن الفقر، وكذلك حدوث تراجع كبير في التنمية البشرية بعد سنوات عديدة من التقدم، ويتطلب الأمر عدة سنوات للتعافي من هذه الأزمة المتعددة الابعاد، مما أنشأ بيئة خصبة لإزدهار ونمو الجريمة في ظل جائحة كورونا .

 

جاء ذلك خلال الورشة التحضيرية حول، تأثير جائحة كورونا على مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

 

وانطلقت في العاشرة صباحا، فعاليات عدد من الورش التحضيرية التي تستمر لمدة يومين، لمناقشة آثار كورونا الإقليمية والدولية في ضوء أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي والتعليم ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، بجانب تسليط الضوء على قضايا هامة مثل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة.

 

وانطلقت في العاشرة صباحا، فعاليات عدد من الورش التحضيرية التي تستمر لمدة يومين؛ لمناقشة آثار كورونا الإقليمية والدولية في ضوء أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي والتعليم ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، بجانب تسليط الضوء على قضايا هامة مثل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة.

 

وتنطلق فعاليات المنتدى غدا الأثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يشهد الحفل الافتتاحي، يليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها، وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من جلاسكو إلى شرم الشيخ ، خاصة أن مصر سوف تستقبل قمة المناخ "COP 27"، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة مع عرض بعض النماذج المختلفة حول العالم سواء الناجحة أو التي بحاجة للتطوير لمواجهة أية أزمات أخرى وليست كورونا فقط.

 

كما تتضمن أجندة المنتدى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر، وسيتم مناقشة المبادرات التنموية حول العالم والتي تتضمن مبادرة (حياة كريمة) كمثال مصري ناجح لمبادرة تنموية تحقق أهداف التنمية المستدامة وحصلت على العديد من الإشادات العالمية بجانب عرض أمثلة آخرى من دول العالم.

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