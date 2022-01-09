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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تكثيف الجهود لإزالة التعديات وإعداد قاعدة بيانات لحصر كافة المخالفات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية من أجل سرعة إعداد قاعدة بيانات وحصر شامل لكافة المخالفات وحالات التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة التعامل وإزالة مختلف التعديات على الأراضى الزراعية وإسترداد  حق الدولة. 

 

ومن جانبه عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة إجتماع تنسيقى مع ممثلى مديرية الزراعة ، ومديرية الأمن، بالإضافة إلى مسؤولى الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك بالوحدات المحلية ، بجانب مديرى الأملاك والتخطيط العمرانى وشبكات المرافق والشئون القانونية بالمحافظة. 

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حيث وجه اللواء حازم عزت بسرعة تسليم البرنامج الزمنى لمختلف الجهات المعنية للبدء فى القيام بالمرور الميدانى لحصر مختلف التعديات على الأراضى الزراعية بجميع القرى والنجوع والمدن ، مع إعداد الكشوفات الخاصة بموقع التعديات وإحداثياتها، علاوة على موقف التعدى من التصالح ونطاق التصالح.

 

وأشار حازم عزت إلى أنه عقب إعداد البيانات المتعلقة بالتعديات سوف يتم إخطار مديرية أمن أسوان لتأمين تنفيذ حملات الإزالات طبقاً لتصنيفها سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة ، وخلال الإجتماع كلف السكرتير العام مسئولى الزراعة بسرعة إعداد دراسة متكاملة لبيان آليات تنفيذ أعمال الإزالات وتوفير المعدات والدعم المالى والفنى المطلوب ، فضلاً عن أسلوب التصرف فى مخلفات الإزالة وإعادة الشئ لأصله بعد تنفيذ الإزالة .

 

وقال المهندس محمد حسنين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كيما بأن مصنع كيما 2 يعتبر من قلاع الصناعة فى مصر خلال الفترة القادمة ، نظراً لاستخدام معدات وآلات حديثة مواكبة للتطور التكنولوجى فى مجال الصناعات الكيماوية فى العالم.

 

فيما يقام مشروع مصنع كيما 2 على مساحه 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في صعيد مصر، فيما تبلغ تكلفته الاستثمارية له نحو 12 مليار جنيه بما يعادل 738 مليون 500 الف دولار وفقاً لأسعار الصرف في حينه.    

 

وعن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد فإنها تبلغ 1200 طن / يوم من الأمونيا، وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon، وينتج حاليًا 1320 طن أمونيا يوميًا، وأيضًا 1730 طن من خام اليوريا يوميًا يصدر 45 % منها للأسواق الخارجية، بجانب 55 % للأسواق المحلية.  

 

 

 

 

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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