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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: أثق في قدرات منتخب مصر ولم أرى مستويات قوية حتى الآن

منتخب مصر
منتخب مصر

قال حازم إمام نجم الكرة المصرية وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه يثق في قدرات منتخب مصر خلال المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة فى الكاميرون.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "أثق فى قدرات منتخب مصر خلال المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف:" انا متفائل منتخب مصر يملك لاعبين مميزين وبأذن الله نحقق نجاحات كبيرة فى أمم إفريقيا".

وتابع:" خلال مشاهدتي لافتتاح مباراة كأس الأمم الأفريقية اليوم لم أري مستويات قوية حتي الآن".

واختار البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، وجاء قائمة مصر كالتالى: حراس المرمى: محمد الشناوي،  محمد صبحي، محمود جاد، وفي الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف وعمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

واستبدل منتخب مصر مروان داود بمحمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز بعد إصابته فى الركبة، كما اصطحب المنتخب مروان حمدي من القائمة الاحتياطية.

حازم امام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب مصر كأس الأمم الافريقية الكاميرون

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