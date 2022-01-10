محمد ثروت ينشر صورة جديدة من مسلسلة الجديد عبر إنستجرام

روج الفنان محمد ثروت لمسلسلة الجديد بنشر صورة له عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهر الفنان وهو مرتدياً بدلة صفرا ونضارة شمسة بلون أحمر ،معلقاً " مسلسل #الفرح_فرحنا

البارون🤣😂🤩 #سمير_اسكوبار"

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:" يا صيييييييييييييييع"،"مستنينك"،"بنحبك يافنان "،"كل دور أروع من اللي قبلة".

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد ضيوف الشرف مهم أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وغيرهم، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني

ومن المقرر أن يشارك الفنان محمد عمرو الليثي بالمسلسل الكوميدي الجديد " الفرح فرحنا" بطولة نخبة من نجوم الكوميديا أوس أوس وميرنا جميل وويزو ومحمد ثروت وسامي مغاوري إخراج معتز التوني.

وأعرب محمد عمرو الليثي عن سعادته بالمشاركة مع نخبة من نجوم الكوميديا، مشيراً أن أجواء التصوير سادتها روح المحبة والمرح.

ويذكر ان محمد عمرو الليثي قد قدم العديد من الأدوار السينمائية ومنها فيلم جحيم في الهند، و مسلسل اللعبة، ومسلسل عمر ودياب ، والبرنامج الكوميدي "أشرف يقدمه أيمن" وبرنامج "شكشك شو".