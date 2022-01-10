أفضل مدن قبرص السياحية.. ونصائح لقضاء عطلة ممتعة

تقول الأساطير إن قبرص هي مهد الإلهة الأسطورية أفروديت، وهي مدينة سعت أجيالا متعاقبة من المعجبين لنيل ملكها والخوض في الحروب من أجلها: ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، الميسينيون والمصريون والآشوريون والفرس.

وكان الأتراك واليونانيون آخر من تعارك من أجل هذه المستعمرة البريطانية السابقة، ونتيجة لهذا الماضي المضطرب بالمعارك، حظيت المدينة بمجموعة رائعة من الكنوز الثقافية، من القلاع الصليبية وحتى قبر خالة النبي محمد صلى الله عليم وسلم.

كما تتضمن السمات الجغرافية للجزيرة - الساحل الطويل الذي تمتد سلاسل الجبال في منتصفه - ممارسة الكثير من الأنشطة على مدار العام.

وتتربع دولة قبرص أو كما تسمى جمهورية قبرص في مياه البحر الأبيض المتوسط وذلك تحديدا في الجهة الشرقية منه، وتقع الجزيرة القبرصية في الجهة الشمالية الغربية لقارة آسيا والجنوبية الشرقية لقارة أوروبا.

بينما تعتبر أيضا ثالث أكبر جزيرة في المتوسط بعد كل من جزيرتي صقلية ومالطا. وتجدر الإشارة إلى تقسيم أراضي الجزيرة القبرصية إلى دولتين هما قبرص التركية في الشمال وقبرص اليونانية في الوسط والجنوب.

المطبخ القبرصي

ويضيف المطبخ القبرصي المزيد من لمسات السحر على رحلات السياحة في البلاد. وذلك لأن زوار قبرص على موعد مع أشهى أطباق البحر الأبيض المتوسط المطهية على أصول الثقافة اليونانية في القسم الجنوبي.

بينما يستمتع زوار الشمال بفرصة لا تفوت لتجربة الوصفات التركية اللذيذة والمتناسبة جدا مع الزوار المسلمين بسبب ابتعادها عن استخدام لحم الخنزير أو المشروبات الكحولية.

ومن أكثر الوصفات شهرة عند السياحة في قبرص المازة القبرصية وهي قائمة متنوعة من الطعام تشتهر بها دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتتضمن خيارات المازة الأطباق النباتية مثل السلطات فضلا عن وصفات اللحوم والأسماك الشهية.

كما يسعد زوار قبرص أيضا لتجربة جبنة حلومي القبرصية المالحة المصنوعة من مزيج حليب البقر مع الأغنام. في حين سيحب الزوار من دون شك تجربة طبق الملوخية التقليدي.

المسافة بين أشهر المدن في قبرص

تقدر المسافة بين أهم المدن في قبرص حسب خرائط جوجل على النحو الآتي:

المسافة بين نيقوسيا ومدينة لارنكا حوالي 58.8 كم.

مدينة فاماغوستا إلى نيقوسيا 84.9 كم.

المسافة بين مدينة بافوس ونيقوسيا 153 كم.

من مدينة ليماسول إلى مدينة لارنكا 87.7 كم.

المسافة بين مدينة ليماسول ومدينة بافوس 74.7 كم.

من فاماغوستا إلى ليماسول 116 كم.

أفضل مدن السياحة في قبرص

وتتمتع أراضي قبرص بالكثير من المواقع السياحية التي تجذب الزوار إليها من مختلف بقاع اﻷرض. إن كنت ترغب في التعرف على أبرز مدن السياحة هنا فهي تندرج في القائمة اﻵتية:



السياحة في نيقوسيا

تنقسم السيادة في مدينة نيقوسيا بين شمال قبرص الخاضع للسيطرة التركية وجمهورية قبرص اليونانية الواقعة في الجنوب.

نيقوسيا

وبعبارة أخرى ستتمكن أثناء التجول في نيقوسيا من عبور الحدود بين الدولتين بكل سهولة بمجرد المرور في منطقة تسمى الخط الأخضر في المدينة.

ولا تقتصر مزايا زيارة نيقوسيا على حكاية الحدود فحسب بل يحظى السياح أيضا بفرصة زيارة أكثر من اثني عشر متحفا.

ومن أبرزها متحف قبرص والمتحف البيزنطي.

إلا أن التجارب الأكثر إثارة تتجلى عند زيارة متحف مرصد ليدرا الذي يمنح الزوار تجربة الصعود إلى الطابق الحادي عشر ومشاهدة الخط الأخضر الفاصل الوطني للجزيرة.

وفي جميع الأحوال، لن تنتهي زيارة السياح في نيقوسيا من دون المرور في السوق لشراء بعض الهدايا التذكارية القبرصية.

ولا سيما في شارع Ledra Street الذي يبيع المنتجات التقليدية أو Laiki Geitonia مع محلات بيع التذكارات بأسعار معقولة.

السياحة في فاماغوستا



لن تكتمل رحلة السياحة في قبرص من دون زيارة مدينة فاماغوستا الواقعة في شرقي الجزيرة القبرصية. حيث يقع أعمق ميناء في البلاد ونتيجة لذلك، ترسو هنا العديد من سفن الرحلات البحرية المتوجهة نحو قبرص.

فاماغوستا

وأنت في فاماغوستا لن تشاهد مجرد ميناء جميلا فحسب. بل ستنتظرك رحلة ممتعة في مدينة كلاسيكية مسورة مع آثار مذهلة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.

ومن المعالم الأكثر شهرة في فاماغوستا مسجد لالا مصطفى باشا ودير القديس برنابا.

وبذلك تستقطب المدينة الكثير من الزوار الباحثين عن أصالة التاريخ القبرصي والراغبين في استكشاف آثاره. وعقب زيارة فاماغوستا ستنتظرك مدينة فاروشا على الفور في جنوبها.

تلك المدينة التي كانت في يوم من الأيام قلب التجارة السياحية في فاماغوستا. إلا أنها تعرضت للكثير من العزلة الآن عقب الغزو التركي عام 1974.

السياحة في ليماسول



إن كنت تبحث عن المزيد من الموانئ القبرصية فننصحك بالتوجه نحو مدينة ليماسول. فهي أكبر وجهة حضرية في جزيرة قبرص من بعد العاصمة نيقوسيا.

ليماسول

كما أنها ميناء بحري ووجهة سياحية رئيسية لمن يبحثون عن الشمس والرمال.

فما من أحد يزور قبرص إلا وسيتوجه نحو ليماسول للاستمتاع باليخوت الفاخرة الراسية فيها أو التنزه على طول مسار أكتي الأولمبي على شاطئها.

وعلى أي حال، لن تتوقف رحلتك في ليماسول عند الشواطئ الجميلة فقط. بل ستتيح لك ليماسول أيضا تجربة فريدة لزيارة شوارعها القديمة والتجول في قلعتها الأثرية الرائعة.

السياحة في بروتاراس



تتمتع هذه المدينة بشاطئ خلاب على ساحل البحر الأبيض المتوسط أمام خليج فيج ليف بشكل مباشر.

وستزودك السياحة في بروتاراس بخيارات المتعة في الأجواء الساحلية المتوسطية على أكمل وجه.

بروتاراس

فمن المتاح بكل سهولة الحصول على كرسي للاستلقاء أو سرير للتشمس على الشاطئ.

كما من الممكن المضي في جولة من الغطس أو السباحة في مياه المتوسط الدافئة أو احتساء كوكتيل لذيذ وأنت تستمتع بجمال البحر الأزرق تحت أشعة الشمس.

سيحصل السياح في بروتاراس أيضا على رحلة في منتزه Cape Greco القريب من الشاطئ في أجواء طبيعية هادئة وصديقة للأسرة.

وبينما سيتمكنون كذلك من التجول في مسار المشاة الذي يبلغ طوله حوالي 10 أميال مع مشاهد بانورامية للبحر والمدينة.

السياحة في أيا نابا



أما إن كنت تبحث عن أفضل المدن القبرصية في أجواء الحياة الليلية فإن وجهة أيا نابا هي المكان المثالي للزيارة. وذلك لأن ساحة المدينة محور مميز للنشاطات ما بعد غروب الشمس.

أيا نابا

ومنتجع أيا نابا هو المكان المناسب للموسيقى الحية والمشروبات الرائعة والأجواء الشبابية والنابضة بالحياة.

في حين توفر زيارة أيا نابا خلال النهار جولة ممتعة حول العديد من الشواطئ الرائعة مثل شاطئ نيسي وخليج غريسيان وشاطئ ماكرونيسوس أيضا.

كما تسمح المدينة للزوار بالحصول على رحلة حول التاريخ والثقافة المحلية وذلك في دير آيا نابا الذي يعود بتاريخه إلى القرن السادس عشر.

وكذلك في متحف ثالاسا الذي يضم مجموعة فريدة من المعروضات التي تحكي للزوار عن أهمية البحر في حياة الشعب القبرصي.

السياحة في بافوس

تنقسم المدينة اليوم إلى قسمين الأول منهما باسم Kato Paphos. حيث يمكن العثور على العديد من الفنادق والمعالم الأثرية.

بافوس

أما القسم الثاني فيحتوي على المنطقة التجارية حيث يمكنك أن تجد العديد من المحلات والمطاعم.

أما إن كنت ترغب في استكشاف آثار بافوس فلن تضيع من يدك فرصة زيارة الآثار الرومانية المسماة بيت ديونيسوس وبيت ثيسيوس أو الأوابد التركية مثل قلعة بافوس التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر.

أو مقابر الملوك أو أوديون وهو مدرج يوناني كلاسيكي لا زال يقدم الكثير من المسرحيات والعروض الحية الأخرى حتى الآن.

ولا تقتصر فرص قبرص السياحية على شواطئ المتوسط فقط ففي جنوب غربي الجزيرة جبال ترودوس الشاهقة التي تمنح الزوار فرص ممتعة للنشاطات الجبلية.

ومن أبرز المدن هنا أغروس المليئة بأشجار الصنوبر والمنازل المطلية باللون الأبيض وأسقفها المكسوة بالقرميد الأحمر. باختصار ستمنح أغروس الزوار العديد من الفرص الممتعة للحصول على سباق دراجات ممتع في الجبال أو لتجربة اللحوم المطهوة بعناية في مطاعم المدينة التقليدية. بينما سيحصل السياح أيضا على علب من ماء الورد المصنع محليا والذي يباع بكثرة في الأكشاك والمحلات في المدينة.

نصائح قبل السفر إلى قبرص

تعتبر قبرص من أجمل البقع السياحية على وجه الكرة اﻷرضية. إلا أن الحصول على رحلة ممتعة في البلاد يتطلب التخطيط الجيد قبل السفر.

ولذلك إن كنت ترغب في قضاء أمتع الاوقات في قبرص فمن المتوجب عليك أن تتبع النصائح اﻵتية:

السباحة في الأماكن المخصصة

تتمتع قبرص بطول الشواطئ الساحرة على البحر الأبيض المتوسط.

إلا أن الحصول على رحلة آمنة يتطلب من السياح الالتزام بالشواطئ المخصصة للسباحة فقط. لا تقلق فمن السهل التعرف على وذلك عبر العلامات الزرقاء المرفوعة بالقرب منها.

جهز اﻷمتعة واﻷدوات المناسبة للشاطئ

من غير الممكن زيارة قبرص من دون الانطلاق في رحلة نحو الشاطئ.

ولذلك جهز حقيبتك بكل ما يلزم من أمتعة للسباحة. وكذلك بكل ما تحتاجه للوقاية من الشمس مثل كريم واقي للشمس وقبعة أيضا.

لا تنس زيارة الريف أثناء رحلتك

لا تحصر رحلتك في قبرص بالشواطئ والمدن فقط. بل توجه أثناء الرحلة أيضا نحو الريف القبرصي ففيه حكايات إضافية من السحر.

الجدير بالذكر ان جزيرة قبرص جزيرة الفعاليات المثيرة كالتزلج على جبال ترودرس والغوص بالمياه والفعاليات المسلية كالحفلات الموسيقية الساهرة.

