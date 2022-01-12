عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"أوميكرون" يهدد بنقص حاد بالسلع المستوردة الضرورية في هونج كونج

هونج كونج
هونج كونج

تعاني الشركات في هونج كونج من ضربة مزدوجة نتيجة تفشي الإصابات بسلالة "أوميكرون"، فلم تقتصر تداعيات قواعد التباعد الجديدة على تقليص عائدات تجار التجزئة والمطاعم بل امتدت إلى ارتفاع التكلفة والتضخم بسبب خفض الرحلات الجوية التي يعتمدون عليها لاستيراد كل شيء من الكرز الأسترالي إلى لحوم أبقار "واغيو" إلى المركز المالي.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء بلومبيرج الشرق، فقد ألغت "كاثي باسيفيك" شركة الطيران الأكثر انتشاراً في المدينة مئات الرحلات الجوية ما يدفع إلى انخفاض سعة الشحن لأقل من خُمس مستويات ما قبل الجائحة، وقد ترتفع تكاليف النقل 40% في غضون 3 أسابيع ما أدى لتوقع المستوردين ارتفاع سعر الفاكهة بنسبة 10%.

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

اغلقت هونج كونج الحانات وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما في إطار استراتيجيتها "صفر كوفيد"، وفي الوقت نفسه، تأثرت المدينة التي تستورد معظم سلعها بأزمة سلسلة التوريد ووصلت إلى نقطة الانهيار حيث شهدت الشركات تأخيرات في تسليم المواد الأساسية مثل التوت والزبادي والمأكولات البحرية الفاخرة والجبن.

أثار تفشي سلالة "أوميكرون" حالة من الرعب في هونغ كونغ حيث معدل التطعيم من بين أدنى المعدلات بالنسبة للاقتصادات المتقدمة على الرغم من اكتشاف عشرات الحالات فقط بالمدينة لكن المسؤولين يتتبعون ما لا يقل عن 3 محاور منفصلة لانتقال العدوى.

ألغت الحكومة إعفاءات الحجر الصحي لأطقم الطائرات التي كانت تمنحها في السابق بسبب مخاوف من تفشي "أوميكرون" ما أجبر "كاثي" على إلغاء رحلات الشحن لنقص القوى العاملة ما سيؤدي لانخفاض سعة الشحن في الشركة بنحو 20% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء في نفس الشهر وبتراجع 71% مقارنة بمستويات شهر نوفمبر.

تأثرت سعة الشحن أيضاً بحظر رحلات الركاب من 8 دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

قال غاري لاو، رئيس "اتحاد هونغ كونغ للشحن والخدمات اللوجستية"، إن الضربة المزدوجة تسببت في "نقص حاد في سعة الشحن"، وتعاني الأعمال التجارية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من تلك الاضطرابات. حيث يتوقع المورِّدون نقصاً في كل شيء من الباذنجان إلى المأكولات البحرية.

وقد يمتد النقص إلى الأزهار القادمة من أوروبا بمناسبة العام القمري الجديد إضافة إلى الفواكه والخضروات القادمة من أماكن مثل بريطانيا وهولندا.

تضيِّع القيود الجديدة الفرصة على قطاعا التجزئة والمطاعم اللذان بدأوا للتو في التعافي بعد شهور من القيود للاستفادة من ذروة الإنفاق خلال موسم العطلات الصيني.

حيث بلغت المبيعات من كلا القطاعين 326 مليار دولار هونغ كونغ (42 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بعد تخفيف المدينة قواعد التباعد الاجتماعي بتراجع 30% عن مبيعات 2018 أخر عام قبل اندلاع سلسلة من الاحتجاجات التي اجتاحت هونغ كونغ وتسبببت في مزيد من الأضرار الاقتصادية.


تواجه العديد من الشركات كوابيس لوجستية. وقد أشار ريتشارد بون العضو المنتدب لشركة "وان كي دراي سيفود" إلى أن طلبات مأكولات البحر والمحار المعلبة عالقة في أستراليا وأن فريقه يعتمد حالياً على الشحن الجوي لأكثر من 30% من إمداداتهم، وأن المتجر زاد الطلبات التي يتم تسليمها بالطائرة في شهر نوفمبر استعداداً لقضاء العطلات.

وقال بون: "سيكون العرض أكثر شحاً ونشعر بالقلق من احتمال نفاد بعض السلع لبيعها للعملاء"، وقال إلموند تشيونغ نائب رئيس سلسلة مجموعة متاجر "سيتي سوبر" في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن تكاليف الشحن ستكون "أكثر تقلباً" بعد تشديد سياسات الطيران لأن الطلب على الشحن الجوي لا يزال مرتفع.

وأضاف أن الشركة تواجه بالفعل مشاكل مع الشحنات البحرية بما في ذلك طول فترات التسليم وارتفاع التكاليف وأن هذه العوامل تسببت في ارتفاع أسعار التجزئة بشكل مضاعف.

قال جاك ديرويو، الشريك المؤسس في "واتس إن" و"تشيس كلوب" لخدمات التوصيل التي توفر الأجبان الفرنسية والفواكه والخضروات الطازجة إنه قد لجأ لإعادة توجيه بعض الشحنات بعد حظر رحلات الركاب من فرنسا وإن استمرار اضطرابات السفر الجوي "سيصبح مشكلة كبيرة لجميع المستوردين" إذا طال أمده.

وتتشابه قواعد مكافحة تفشي الفيروس الصارمة في هونغ كونغ إلى حد كبير مع القواعد المطبقة في الصين والناجحة في تحقيق هدفها من اختفاء الإصابات في الوقت الذي تتعايش فيه معظم دول العالم مع الفيروس.

لكن البلد التي يبلغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة تختلف عن الصين في اعتمادها على استيراد السلع الضرورية ما يثير مخاوف من تداعيات استراتيجية مكافحة انتشار الفيروس وتسببها في عزلة لا يمكن أن تستمر.

القوى العاملة الطائرات كورونا الخضروات الطازجة دول العالم

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: كل لاعبي المنتخب لا يستحقون ارتداء قميص مصر بخلاف الشناوي وزيزو

راكب يقتحم قمرة قيادة طائرة أمريكية في هندوراس

هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام نيجيريا؟.. عصام عبد الفتاح يحسم الجدل

مصطفى الفقي: الشباب واعٍ بقضايا حقوق الإنسان والمناخ | فيديو

الخطيب يطلب تقريرا طبيا شاملا عن حالة بدر بانون بسبب مونديال الأندية

شبانة: زيارة حسام غالي تشعل غضب موسيماني ضد رئيس الأهلي |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ