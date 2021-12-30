تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

أسعار البنزين الجديدة .. مع اقتراب نهاية كل ربع سنة في مصر، بات موضوع سعر البنزين الجديد هو الموضوع الأكثر بحثا وحديثا بين المواطنين، فالكثيرون يتابعون سعر النفط عالميا وسعر الدولار محليا وحجم الإنتاج والاستهلاك داخل أم الدنيا، وذلك لمعرفة مصير سعر البنزين الجديد الذي يحدد كل ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من تأخر إعلان أسعار البنزين الجديدة مطلع أكتوبر الماضي، إلا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمنوطة بمراجعة الأسعار كل ثلاث أشهر، ستجتمع مطلع الشهر المقبل، على أن يكون قرار زيادة اسعار البنزين أو تراجعه أو تثبيته التالي والمزمع صدوره خلال مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقييم الفترة أكتوبر/ ديسمبر.

سعر البنزين

وتشمل الدراسة 3 محاور رئيسية، لتحديد سعر البنزين الجديد في مصر، وهي سعر برميل النفط، سعر صرف العملة الأجنبية، وأيضا حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالاستهلاك وأيضا تكلفة الإنتاج.

وتجتمع لجنة السياسات لبحث تلك الأمور وتحديد سعر البنزين الجديد في مصر، علما بأن حركة التغيير لا تتعدى 10% من قيمته الحالية خلال اي قرار.

سعر النفط

خلال آخر تسعير للبنزين في مصر، يوليو 2021، كان سعر برميل النفط 75 دولارًا، قبل أن يمر خلال الثلاثة أشهر التالية، بارتفاع خلال يوليو، بقيمة 1.6% حيث سجل 76.33، قبل أن ينخفض في أغسطس بنسبة 4% ليسجل اعلى سعر له 72.99 دولاراَ للبرميل، وأخير خلال سبتمبر قفز بنسبة عالية بلغت 7.58% ليسجل 79.28 بعد أن لامس أعلى من 80 دولاراً للبرميل.

أسعار البنزين الجديدة

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع أكتوبر/ ديسمبر2021.

سعر البنزين الجديد

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضي التوصية بتعديل أسعار البنزين السائدة في السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر/ ديسمبر 2021 وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

سعر البنزين 2022 بمصر

فلازال سعر برميل النفط مقارب لسعر خلال الربع الماضي “محال التقييم” الأمر الذي يميل كفة تثبيت الأسعار “حتى الآن”، وذلك في انتظار المعطيات الأيام القليلة المقبلة، حيث ارتفع سعر برميل خام البترول برنت خلال آخر الأيام التسعة بنحو 7.71 دولار بنسبة 10.4% بنهاية جلسة أمس الأربعاء، ليصل إلى مستوى 79.23 دولار، وذلك قبل أن ينخفض سعر البرميل خلال تعاملات اليوم حتى الآن بنحو 71 سنتا، وفقا لبيانات شبكة سي إن بي سي.

أسعار البنزين الحالية

وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالآتي 7 جنيهات للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 .

البنزين

أسعار البنزين

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يوليو/ سبتمبر2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية بما في ذلك التأثير على أسعار البنزين بأنواعه في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وتأتي توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل ( كوفيد – 19 ) وتخفيض الإنتاج.

زيادة أسعار البنزين

رفعت وزارة البترول أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه

البنزين

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

سعر أسطوانة البوتاجاز

ولم يشهد التعديل الجديد للمنتجات البترولية سعر أسطوانة البوتاجاز وشهد سعر أسطوانة البوتاجاز 2021 تثبيتا، وذلك للحفاظ على نفقات الأسرة المصرية خلال الفترة الحالية التي تشهد عودة الدراسة وظل سعر أسطوانة البوتاجاز 2021 عند 65 جنيها للأسطوانة، الأمر الذي يضمن الإستقرار في الأسواق أيضا حيث لازالت بعض المحال تعتمد على أسطوانة البوتاجاز

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

أما بالنظر لحركة سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم فإن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم ظل كما هو منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث تسعى الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على الأسواق وتنفيذ الحماية الاجتماعية للمواطنين، وأيضا تقديم الدعم بالشكل المناسب، ومن المتعارف أن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم له عامل كبير في ضبط الأسواق، والمصروفات الأسرية، لذلك تندر الحركة في سعر البوتاجاز في مصر.



وتضخ وزارة البترول نحو مليون و٢٠٠ ألف أسطوانة بوتاحاز يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية والمواطنين، كما تشارك ورارة البترول في اللجنة الثلاثية مع وزارتي التموين والمالية، لسد أي احتياجات زائدة خلال فترك شهر رمضان المبارك، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال تلك الفترة.

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم

ويستعرض "صدى البلد"، تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على أسعار البنزين في مصر منتصف 2019 وحتى اليوم، والتي جاءت كالآتي عبر ٨ اجتماعات:

- أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليو 2019

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيه

بنزين 95: 9 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 10 إبريل 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيها



- أسعار المواد البترولية الخميس 9 يوليو 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

- أسعار المواد البترولية الأربعاء 10 أكتوبر 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

- أسعار المواد البترولية الأربعاء 6 يناير 2021

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

أسعار البنزين والسولار 23 ابريل 2021:

6,50 جنيه للتر البنزين 80

7.75 جنيه للتر البنزين 92

8.75 جنيه للتر البنزين 95

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن

أسعار البنزين والسولا يوليو 2021:

6,75 جنيه للتر البنزين 80

8 جنيه للتر البنزين 92

9 جنيه للتر البنزين 95

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن

سعر البنزين الجديد

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه