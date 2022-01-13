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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تواصل دورة تدريبية حول التقويم الذاتي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يناير 2022، والتي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

ومن الدورات التي يطلقها المركز: دورة تدريبية حول: التقويم الذاتى والتقرير السنوي الثلاثاء والأربعاء 12 , 13 يناير ٢٠٢٢، وذلك بنظام الأون لاين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

جدير بالذكر انه قد نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الشباب كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان (ملتقي شباب الخدمة الاجتماعية للقضاء على ظاهرة الإدمان الإلكتروني) بالتعاون مع أكاديمية القمة العربية الدولية للدراسات المتطورة والبحث العلمي، وأقيم الملتقى تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور  الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة و الدكتور وجدي محمد أحمد بركات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف رعاية الشباب بالكلية  سميه احمد فاروق مدير الإدارة مسئول النشاط العلمى والتكنولوجى رشا احمد عبدالعظيم.

وعقدت فعاليات الملتقى لعدد 150 طالبا وطالبة بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعي عين حلوان، وتضمنت فعاليات الملتقى مناقشة ما جاءت به التكنولوجيا لتيسر لنا الكثير من الأمور، والعديد من التعاملات التي كانت تستلزم منا الكثير من الجهد والوقت، بعد التطور الهائل فى الثورة الرقمية فى جميع مناحى الحياة التي أصبحت هى المسيطرة وبشكل كبير على مجتمعاتنا حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. 
 

 

جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات التقويم الذاتى قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس اخبار التعليم

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