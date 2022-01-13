مثقفة فنيا وسياسيا.. ماجدة خير الله: موقف مزعج وراء اعتزال مديحة كامل

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل والتي تعد من اجمل الفنانات في تاريخ السينما المصرية. بالإضافة إلي تقديمها العديد من الأعمال الهامة في الدراما والسينما المصرية والتي بلغ عددها ما يزيد عن 140 عملا فنيا.

تمكنت مديحة كامل خلال مشوارها الفني مت تحقيق نجاحات كبيرة والمشاركة بعدد من الأفلام السينمائية التي جعلتها تنافس كبار الفنانين ، كما أنها كانت تحصد الإيرادات في دور العرض السينمائية .

واكدت الناقدة ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن مديحة كامل كانت فنانة مثقفة حيث كانت علي دراية بكل ما يحدث حولها ، ومتحدثة جيد في الفن والسياسية وغيرها من الموضوعات ، بالإضافة إلي أنها كممثلة كانت موهوبة ومتنوعة في أدوارها.

وتضيف ماجدة خير الله : مديحة كامل كانت شخصية ثرية ودائما ما كانت تشاهد الأعمال الفنية سواء العربية أو الأجنبية ، حتي أنها كانت تبحث عن المخرجين الجدد وتتعاون معهم فنيا.

وتستكمل ماجدة خير الله : بعد اعتزالها الفن لم تتغير مديحة كامل علي الاطلاق بل ظلت تتحدث بخفة ظلها ، ولم تجبر اي من المقربين منها علي أن تسلك نفس اتجاها بعد اعتزال الفن وارتداء الحجاب ،وما لا يعرفه الكثيرون أن حتي بعد هذا القرار كانت تسال عن اخبار زملائها والاطمئنان عليهم ، ومتابعة اخبار أعمالهم الفنية .

وتستكمل ماجدة خير الله : مديحة كامل كانت أكثر فنانات جيلها موهبة وجراءه وتنوع في اختيار الأدوار واكثرهن قدرة علي التلون فقد نجحت في تجسيد علي أدوار الفتاه الشعبية والأرستقراطية في أن واحد .

وتضيف ماجدة خير الله قائلة : مديحة كامل كانت رقم ٣ من حيث تحقيق الإيرادات ، بعد نادية الجندي التي كانت تتصدر ثم نبيلة عبيد .

وتتابع ماجدة خير الله : كانت مفاجأة لدي الجميع أن تعتزل مديحة كاملة الفن أثناء تصويرها عمل ، واعتقادي الشخصي أنها تعرضت الي موقف مزعج أثناء التصوير مما ادي الي اعتزالها وترك الحياه الفنية كاملة .

