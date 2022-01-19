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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بؤر لانتشار العدوى.. تحرك برلماني للتصدى لظاهرة «التبول في الشارع»

إيرين سعيد ،عضو
إيرين سعيد ،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و وزير التنمية المحلية، بشأن معرفة استراتيجية الوزارة فى  التعامل مع ندرة المراحيض  العامة  علي مستوي الجمهورية لاسيما في ظل جائحة كورونا.

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و أوضحت “ سعيد ” أنه وعلى الرغم من وجود مادة بقانون العقوبات تجرم التبول فى الشوارع ، إلا أن الحكومة وإلى الآن لا توفر العدد الكافي منها ، مشيرة إلى أنه وبحسب الاحصائيات وجد أن هناك حمام واحد لكل ربع مليون مواطن ، أيضا خلو محافظتي الاسكندرية و جنوب سيناء و الاقصر من الحمامات العامة و هذه المحافظات محافظات سياحيه من الدرجة الاولى.

 

و وصفت عضو صحة النواب هذه الظاهرة بالكارثة ، لأنها تعد بؤر لإنتشار العدوى و الأمراض ، كما أن غياب الرقابة جعل منها مكان لمتعاطي المخدرات ، و هذا مرفوض تماما في ظل ما تمر به البلاد من جوائح .

 

إيرين سعيد لجنة الصحة حنفى جبالى مجلس النواب مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية المراحيض العامة كورونا

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