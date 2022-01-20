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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التفتيش على 1996 صيدلية بالفيوم وغلق 179 إداريا خلال 2021

ادوية
ادوية

صرح الدكتور حاتم جمال الدين  وكيل وزارة الصحة بالفيوم ان ادارة الصيدلة بقيادة الدكتورة ميرفت فؤاد حبيب  مدير الادارة قامت بالتفتيش على 1996 صيدلية خلال عام 2021 تم فيها تحرير 136 محضر.

كما منحت الترخيص لعدد 147 صيدلية جديدة وعاينت 598 صيدلية تحت الترخيص ، و شاركت الجهات الرقابية فى  56 حملة تم خلالها المرور على 296 مؤسسة تم فيها تحرير 71 محضر  ، كما تم التفتيش المفاجئ على 106 صيدلية ومخزن حكومى.

وافادت مدير ادارة الصيدلة بان جميع حملات التفتيش كانت برئاسة الراحل الدكتور/احمد عثمان -رئيس قسم التفتيش الصيدلى رحمه الله.

كذلك تم تنفيذ 179  قرار غلق  ادارى بناءا على موافقة معالى الدكتور/احمد الانصارى  محافظ الفيوم .

ومن الجدير بالذكر ان الحملات مستمرة بناءا على تعليمات وزارة الصحة وبتوجيهات الدكتور محافظ وباشراف  الدكتور وكيل الوزارة.

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