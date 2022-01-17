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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 20 مليون جنيه.. بروتوكول تعاون لتوصيل المياه والصرف الصحي في الفيوم

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء توقيع العقد

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجمعية الأورمان الخيرية، لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الاولى بالرعاية بكافة قرى ومراكز المحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الجيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والاستاذة ايمان أحمد ذكي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والأستاذ ضياء أنور المدير التنفيذي لجمعية الأورمان بالفيوم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "سقيا الماء" التي أطلقتها جمعية الأورمان خلال الأيام الماضية، والتي تهدف الى دعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"من خلال توصيل مياه الشرب النقية والصرف الصحي لمنازل الأسر غير القادرة في خمس محافظات هي (الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط) حيث رصدت الجمعية مبلغ 100 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة.

قام بتوقيع البروتوكول رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والاستاذ ممدوح محرم مدير المشروعات بجمعية الأورمان الخيرية، حيث يهدف بروتوكول المبادرة الى تجهيز الحالات المستحقة التي يتم حصرها بمعرفة الوحدات المحلية بالقرى، لجمعية الأورمان لبحث ودراسة مدى استحقاقها لادراجها ضمن البرروتوكول، حيث أنه تم تسليم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم شيك بمبلغ  مليون جنية مقدماً، على أن يتم سداد تكلفة التوصيلات الفعلية شهرياً حتى انتهاء الإعتماد المخصص.

ووجه المحافظ، بإختيار أماكن الامتدادات الجديدة للعمران، لتنفيذ المبادرة، وتوصيل وصلات مياه الشرب، وكذا تركيب وصلات الصرف الصحي للأماكن المخدومة بالصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية، لإحداث نقلة نوعية بتلك القرى، ومساعدة الدولة في حل المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين، في ما يسهم في اختفاء السلوكيات السلبية، كما وجه المحافظ، مسئولي جمعية الأورمان بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لحصر احيتاجات المستهدفين والمستحقين، والمعاينة على أرض الواقع لعدم تداخل الأعمال.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية التعاون الجاري بين المحافظة والجمعيات الأهلية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف مراكز المحافظة، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً ودعم خطط ومشروعات الدولة في كل القطاعات.

ولفت المحافظ، إلى أن جمعية الأورمان ساهمت بالعديد من المشروعات الخيرية التي سعت دائما إلى خدمة المواطن البسيط، مثمنا جهود القيادة السياسية والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية في تبني مبادرات ومشروعات قومية ساهمت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكداً أن وصول مياه الشرب والصرف الصحي هو حق لكل مواطن مصري ومحور أساسي للتمتع بباقي الحقوق مثل الحق في الحياة والصحة والتنمية.

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الفيوم 20 مليون محافظ الفيوم مياة الشرب سقيا الماء

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