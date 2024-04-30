عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن والنيابة العامة تنظمان دورة تدريبية عن أعمال الضبطية القضائية لموظفي الوزارة

صدى البلد

انطلقت فعاليات الدورة  التدريبية الأولي في أعمال الضبطية القضائية"، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.
 
وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان  "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة  والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل  رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 . 
 
وافتتح الدورة  المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، و رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.  
 
 ويشمل برنامج التدريب على مدى 3 أيام عدداً من  الموضوعات المتعلقة باختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
 
الجدير بالذكر أن عدد الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية 135 موظفاً من العاملين في مجالات الاطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، حيث يتولون التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح  كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد  استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية  الاجتماعية، وذلك تحقيقاً  للمصلحة الفضلى لهم التي كفلها الدستور والقوانين لهم .
 
ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين  بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى كفلها القانون لهم.

التضامن الاجتماعي وزير العدل البحوث الجنائية الرعاية الاجتماعية ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

ترشيحاتنا

فرص جديدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات الكيماويات وصناعة الأدوية

بعد اعتقال المشتبه به.. رئيس وزراء بريطانيا يعلق على حادث طعن مترو لندن

رضا حجازي: مدارس التعليم الفنى تمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد

تسهيل إجراءات الاستثمار .. مصر تسعى لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا

إجراء سعودي عاجل يخص الحجاج النظاميين

الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة الكويت اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ